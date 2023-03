Οικονομία

Hellenic Train: Τα δρομολόγια που ξεκινούν τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιπλέον δρομολόγια των τρένων ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα. Δείτε αναλυτικά.

Για τα επιπλέον δρομολόγια που εντάσσονται από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Απριλίου στο σιδηροδρομικό δίκτυο ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Ειδικότερα, από 3.4.2023 κυκλοφορούν:

Στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία IC52, με ώρα αναχώρησης 10:28

Από Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC55, με ώρα αναχώρησης 10:08

Στη διαδρομή Αθήνα - Καλαμπάκα - Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία 882, με ώρα αναχώρησης 08:28

Από Καλαμπάκα η αμαξοστοιχία 887, με ώρα αναχώρησης 16:45

Υπενθυμίζεται ότι, παραμένουν σε κυκλοφορία οι λεωφορειακές γραμμές σε επιλεγμένες διαδρομές, έως την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Μητέρα 6χρονης: είδα το παιδί ξαπλωμένο και τον 43χρονο να το χαϊδεύει σεξουαλικά (βίντεο)

Πιστόριους – αίτημα αποφυλάκισης: Η απόφαση του δικαστηρίου

Τσίπρας: Θα γίνει πράξη η προοδευτική Κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος