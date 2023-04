Life

Πάσχα 2023: Με το χτένισμα που έκανε η Ζέτα Μακρυπούλια θα κλέψεις την παράσταση

Το Πάσχα πλησιάζει, πάρε μια ιδέα για το χτένισμα με το οποίο θα κάνεις της διαφορά.



Ένα πολύ chic χτένισμα έκανε στα μαλλιά της η Ζέτα Μακρυπούλια και αν ψάχνεις τι θα κάνεις στα μαλλιά του για το Πάσχα, μόλις βρήκες την λύση! Οι vague, με φόρα προς τα μέσα είναι must και είναι και ένα χτένισμα που θα σε πάει από την Ανάσταση μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Ε, δεν θέλεις τίποτα αλλο νομίζω...

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια του "Ρουκ Ζουκ" έκανε vague με φόρα προς τα μέσα, που μπορείς να κάνεις και εσύ στα μαλλιά σου είτε με ψαλίδι είτε με μια επίσκεψη στο κομμωτήριο, ενώ μπορείς και εσύ να πιάσεις με τσιμπιδάκια την κορυφή από το μπροστινό μέρος των μαλλιών σου και να υιοθετήσεις 2 trends μαζί. Σε κάθε περίπτωση, ένα χτένισμα σαν αυτό που έκανε η Ζέτα Μακυρπούλια στα μαλλιά της, είναι must.

