ΗΠΑ: Νεκροί από ανεμοστρόβιλο που έπληξε τη Λιτλ Ροκ (εικόνες)

Τι ανακοίνωσε η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια του Άρκανσο.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Παρασκευή τη Λιτλ Ροκ, μεγάλη πόλη της πολιτείας Άρκανσο, στον αμερικανικό Νότο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενημέρωσαν οι αρχές. «Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο κεντρικό Άρκανσο», ανέφερε μέσω Twitter η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της πολιτείας, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόσθεσε πως «προσεύχεται για όσους βρέθηκαν και παραμένουν στον δρόμο» αυτού του ανεμοστρόβιλου.

Ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ, ο Φρανκ Σκοτ, έκανε γνωστό μέσω Twitter ότι ζήτησε από την κυβερνήτρια να αναπτύξει την Εθνοφρουρά για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της καταστροφής. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει κανέναν επίσημο απολογισμό των θυμάτων. Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για θύματα.

Today was an emotional roller coaster. Still processing. But this. This here - there is nothing like this feeling. Incredibly grateful I’m able to chase like I do. Taken near Ottumwa, IA #iawx #tornado #tornadoes pic.twitter.com/xU8gXav6Vz