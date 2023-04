Life

Ανησυχία για το τιγράκι που αφέθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για την κατάσταση της υγείας του ζώου και για τον άμεσο κίνδυνο μόλυνσης που απειλεί την ζωή του. Ομάδα 12 κτηνιάτρων αναλαμβάνει την φροντίδα του.

Μετά από τη διενέργεια νέων εξετάσεων, στα οστά του, εντοπίστηκαν επιπλοκές που απειλούν την ίδια την ζωή του και έτσι οι ειδικοί εκφράζουν νέα ανησυχία για το μικρό λευκό τιγράκι που εγκαταλείφθηκε έξω απο το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πάρκο, οι επιπλοκές μπορεί να αποβούν μοιραίες για το ζώο.

Το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας όρισε 12 κτηνιάτρους οι οποίοι και έχουν αναλάβει τη φροντίδα του αιλουροειδούς. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Το ζώο μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, προκειμένου πραγματοποιηθούν εξετάσεις στα οστά του, τα αποτελέσματα των οποίων θα εξετάσουν ειδικοί κτηνίατροι.

Η ανακοίνωση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου

«Την Τετάρτη 29 Μαρτίου συνεδρίασε η δωδεκαμελής επιτροπή κτηνιάτρων που ορίστηκε από το υπουργείο. Εκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα από τις ως τώρα εξετάσεις και την κλινική εικόνα του ζώου και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του η οποία δεν αποκλείει το γεγονός εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, απειλητικών για τη ζωή του.

Θεωρήθηκε αναγκαία, η άμεση διενέργεια περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων, οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην ασφαλέστερη τελική διάγνωση και πρόγνωση.

Για το λόγο αυτό, χθες Πέμπτη 30 Μαρτίου, το ζώο μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο εντός Αττικής, όπου λήφθηκαν δείγματα βιοψίας οστών. Το ληφθέν βιολογικό υλικό στάλθηκε για ιστοπαθολογικές εξετάσεις στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, του τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Άμεσα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για να παρθούν οι τελικές αποφάσεις για την περαιτέρω διαχείριση του».

Η ομάδα κτηνιάτρων

Δωδεκαμελής ομάδα εργασίας με κτηνιάτρους συγκροτείται για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της μικρής τίγρης που εντοπίστηκε σε κάδο σκουπιδιών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις αναμένεται να κατατεθεί πρόταση για τον περαιτέρω κτηνιατρικό χειρισμό και την εξειδικευμένη φροντίδα του ζώου, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής του και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ευζωία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για το μικρό τιγράκι

«Αποφασίζουμε Α. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε) για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας μικρής τίγρεως που εγκαταλείφθηκε στις εγκαταστάσεις του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στην Αθήνα και την υποβολή πρότασης για τον περαιτέρω κτηνιατρικό χειρισμό και την εξειδικευμένη φροντίδα του ζώου, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής του και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ευζωία του. ο δυνατόν η ευζωία του.

Ως μέλη της ορίζονται οι κάτωθι κτηνίατροι:

Αναστασία Κομνηνού, Καθηγήτρια Χειρουργικής – Συγκριτικής Οφθαλμολογίας - Ιατρικής Εξωτικών και Άγριων Ζώων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και Εθνικό Εστιακό Σημείο Επαφής για την Άγρια Πανίδα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ζώων. Δημήτρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατροδικαστικής και Διαγνωστικής Ανατομικής των Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καζάκος Γεώργιος, Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με ειδικότητα Κτηνιατρικής Χειρουργικής & Αναισθησιολογία -Εντατική θεραπεία. Στέλλα Μπέλη, Kτηνίατρος στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Αγροτικό Κτηνιατρείο Κερατέας). Δημήτρης Ποσάντζης , Κτηνίατρος DVM, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Αρσινόη Ψαρουδάκη, Κτηνίατρος BSc BVSc MRCVS, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Stamos Tahas, Zoo Veterinarian-DVM MSc PGCert Dipl. ACZM Dipl. ECZM(ZHM) MRCVS. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Κτηνίατρος DVM, Ορθοπεδικός, Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου. Γρηγόρης Μαρκάκης Κτηνίατρο DVM, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Αχιλλέας Ακρίβος, Κτηνίατρος DVM, Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου. Φιλήμονας Διαμαντής, Κτηνίατρος (DVM). Νικολαΐδης Χριστόφορος, Κτηνίατρος νευροχειρουργός, κάτοχος του Certificate of Advanced Veterinary Practice (CertAVP) του Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Καθήκοντα συντονιστή στη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί ο κ. Δημήτρης Ποσάντζης, Κτηνίατρος του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, το οποίο έχει οριστεί ως μεσεγγυούχος για τη φιλοξενία και την περίθαλψη του ζώου. Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε). Η Ο.Ε. θα αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας μικρής τίγρεως που βρέθηκε εγκαταλειμμένη στην Αττική και θα υποβάλλει πρόταση, με βάση τα υπάρχοντα ευρήματα από την κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση- εξέταση του ζώου και τα αποτελέσματα από τις ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις που περιέχονται (Αξονική και μαγνητική τομογραφία, αιματολογικές κλπ εξετάσεις) ή θα περιέλθουν στον ιατρικό φάκελο του ζώου. Η Ο.Ε. θα διερευνήσει επίσης για τη δυνατότητα μόνιμης φιλοξενίας του ζώου σε εξειδικευμένο κέντρο ή φυσικό χώρο – πάρκο στο εξωτερικό, στον οποίο θα διασφαλίζεται η πλέον ενδεικνυόμενη για την περίσταση, φροντίδα και περίθαλψη του. Η επικοινωνία της ομάδας εργασίας με τις δομές φιλοξενίας στο εξωτερικό θα γίνεται μέσω του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου (Α.Ζ.Π.), το οποίο έχει οριστεί από την αρμόδια Δασική Αρχή ως μεσεγγυούχος και υπεύθυνος για τη φροντίδα, την περίθαλψη και την φιλοξενία του ζώου. Η Ο.Ε. θα εξετάσει και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας και την ευζωία του ζώου. Με έγγραφη πρόσκληση του φορέα στον οποίο φιλοξενείται το ζώο (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο), μετά από πρόταση της Ο.Ε., δύνανται να κληθούν και να συμμετέχουν συμβουλευτικά, εξειδικευμένοι Κτηνίατροι, από Κέντρα περίθαλψης – φιλοξενίας στο εξωτερικό στους οποίους για το σκοπό της συνδρομής τους, κοινοποιούνται τα διαθέσιμα στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ζώου. Η Ο.Ε. θα ξεκινήσει άμεσα τις συνεδριάσεις της μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της να επισκεφθούν άμεσα το χώρο φιλοξενίας του στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στην Αττική, να ενημερωθούν από τους θεράποντες κτηνιάτρους και να έχουν ιδία αντίληψη για την κλινική κατάσταση του ζώου. Η Ο.Ε. θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της το συντομότερο δυνατόν και θα υποβάλλει την σχετική πρόταση της στην Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος σε χρονικό διάστημα μέχρι 15 ημέρες από την ανάρτηση της».

Ειδήσεις σήμερα:

ΙΡάπτη: Δημιουργούμε Κέντρα Ημέρας για παιδιά - έφηβους και άτομα με άνοια (βίντεο)

Χάλκη: Οι κάτοικοι του νησιού δεν πληρώνουν ούτε 1 ευρώ σε ηλεκτρικό ρεύμα! (βίντεο)

Μετρό - Γραμμή 3: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω έργων