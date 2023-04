Πολιτική

Εκλογές 2023: Κόντρα για την ακρίβεια και τον φράχτη στον Έβρο (βίντεο)

Υπουργοί και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είχαν στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Αλέξης Χαρίτσης, με φόντο τις κάλπες της 21ης Μαΐου.

Ο Υπουργός Εργασίας, αφού αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για την απόκτηση στέγης από νέα ζευγάρια, εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το αίτημα του για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, λέγοντας πως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει στην Βουλή, επί πρωθυπουργίας του, ότι δεν θα προβεί σε μείωση του ΦΠΑ για να μην την καρπωθούν κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν φτάσει ποτέ στον καταναλωτή.

Στον αντίλογο ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, αφού μίλησε για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Αλέξη Τσίπρα από την Καλαμάτα, όπου πολιτεύεται ο κ. Χαρίτσης, επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για την ακρίβεια που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω του υψηλού πληθωρισμού.





Λίγο αργότερα, την σκυτάλη της αντιπαράθεσης, στον ίδιο τηλεοπτικό «αέρα» πήραν οι Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Χρήστος Σπίρτζης και Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής γραμμής για επέκταση του φράχτη στον Έβρο αν όχι με πόρους της ΕΕ, αμιγώς με εθνικούς πόρους, λέγοντας ότι είναι καίριας σημασίας το έργο για την αποτροπή νέων ροών παράτυπων μεταναστών και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι εάν το κόμμα του αναλάβει την εξουσία μετά από τις εκλογές, δεν θα γκρεμίσει τον φράχτη ούτε όμως θα προχωρήσει την επέκταση του, αναφέροντας πως το Μεταναστευτικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με αύξηση των ελέγχων εντός της ελληνικής επικράτειας,

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε πως πρέπει να υπάρξει επέκταση του φράχτη στον Έβρο, έστρεψε ωστόσο τα βέλη του και προς την Κυβέρνηση, ενώ αναφέρθηκε, όπως και οι συνομιλητές του στα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίας, σημειώνοντας ότι ο λαός χρειάζεται «αλλαγή πολιτικής για να λύσει τα προβλήματα του».

