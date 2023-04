Οικονομία

Σεισμός στην Τουρκία: Ο ΟΗΕ έχει λάβει το 1/4 των κεφαλαίων που ζητούσε

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει κάτι περισσότερο από το ένα τέταρτο των κεφαλαίων που ζητούσαν για τις επιχειρήσεις με σκοπό να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει κάτι περισσότερο από το ένα τέταρτο των κεφαλαίων που ζητούσαν, με άλλα λόγια 268 εκατομμύρια δολάρια, για τις επιχειρήσεις με σκοπό να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία.

«Η πρώτη, αρχική φάση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης —περίπου οι τρεις πρώτες εβδομάδες—, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξαγάγαμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και παραδώσαμε απαραίτητο υλικό για να σωθούν ζωές, έλαβε τέλος», εξήγησε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, ο Γενς Λέρκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

«Βρισκόμαστε τώρα στη σε αυτή που αποκαλούμε φάση της (αντιμετώπισης της) ανθρωπιστικής κρίσης», δηλαδή της κάλυψης των αναγκών των σεισμοπαθών, συνέχισε.

Τη 16η Φεβρουαρίου, τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση να προσφερθεί διεθνής χρηματοδότηση, να συγκεντρωθεί 1 δισεκατομμύριο δολάρια ώστε οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες του να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια για περίοδο τριών μηνών στους 5 εκατ. και πλέον σεισμοπαθείς στην Τουρκία.

Όμως ο ΟΗΕ δεν έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα παρά 268 εκατ. δολάρια, τόνισε ο κ. Λέρκε. Οι πέντε κυριότεροι δωρητές είναι οι ΗΠΑ, το Κουβέιτ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κεντρικό Αποθεματικό Ταμείο Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων (CERF) και η Σαουδική Αραβία.Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε την 20ή Μαρτίου να διαθέσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση στην Τουρκία, στη φάση που θα ακολουθήσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Πάνω από 9 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν άμεσα από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και 3 εκατομμύρια έμειναν άστεγοι, κατά τους υπολογισμούς του ΟΗΕ. Οι υπηρεσίες του διένειμαν κυρίως βοήθεια σε τρόφιμα σε σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς και βασικά προϊόντα νοικοκυριού σε 4,1 εκατ. πληγέντες.

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν επίσης τον Φεβρουάριο έκκληση να συγκεντρωθούν σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια για να προσφερθεί βοήθεια, επίσης για περίοδο τριών μηνών, στους σχεδόν 5 εκατ. ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό στην επικράτεια της Συρίας. Έλαβαν ως τώρα 364 εκατ. δολάρια, ή το 92% του ποσού, είπε ο κ. Λέρκε.Οι πέντε κυριότεροι δωρητές είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Σουηδία.

Ο ΟΗΕ και εταίροι του προσέφεραν στέγη ή σκηνές σε σχεδόν 100.000 σεισμοπαθείς στη Συρία. Συνολικά, οι υπηρεσίες του έχουν φέρει σε πέρας 45 διασυνοριακές αποστολές από την Τουρκία, έχουν συναντήσει διασωθέντες, έχουν αποτιμήσει τις ανάγκες τους και έχουν συντονίσει την αντίδραση.

