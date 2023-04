Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Κλοπή από θυρίδες: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Εξιχνιάστηκε η πολύκροτη υπόθεση της κλοπής του περιεχομένου από θυρίδες υποκαταστήματος τράπεζας στην Νέα Σμύρνη. Πως έδρασε η συμμορία των αλλοδαπών

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση διάρρηξης πέντε θυρίδων από θησαυροφυλάκιο τραπεζικού καταστήματος στην περιοχή της Νέας Σμύρνης που είχε τελεστεί στις 8 Ιουλίου 2022.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες, τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Κολομβίας, ηλικίας 46, 42 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι αποτελούν μέλη διεθνικής μετακινούμενης εγκληματικής ομάδας που ειδικεύεται στις κλοπές από τράπεζες. Επομένως, αποκαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε τη δράση του διεθνούς εγκληματικού κυκλώματος στη χώρα μας στην ανωτέρω περίπτωση διάρρηξης που ήταν μέρος του συνολικού οργανωμένου σχεδιασμού ενεργειών τους.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι στην ανωτέρω περίπτωση, αρχικά οι κατηγορούμενοι εισήλθαν στη χώρα μας αρκετές μέρες νωρίτερα με σκοπό να μελετήσουν τους υποψήφιους στόχους.

Αφού επέλεξαν το κατάστημα-στόχο, το επισκέφτηκαν αρκετές φορές σε διάστημα τριών ημερών για να χαρτογραφήσουν το χώρο, καταγράφοντας και σε βίντεο την κατόπτευση του για περαιτέρω προσεκτική παρατήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Έχοντας διαμοιράσει τους ρόλους τους, εισήλθαν φορώντας χειρουργικές μάσκες διαδοχικά στο κατάστημα προσποιούμενοι τους πελάτες.

Εφαρμόζοντας με ακρίβεια το σχέδιο που είχαν καταρτίσει, έφτασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί στο χώρο του θησαυροφυλακίου, διέρρηξαν 5 θυρίδες και αφαίρεσαν τα κοσμήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους.

Εξήλθαν διαδοχικά από το κατάστημα και ακολούθησαν διαφορετικά δρομολόγια διαφυγής, όπου και συναντήθηκαν σε μακρινό σημείο από το κατάστημα, επικοινωνώντας τηλεφωνικά μεταξύ τους στο μεσοδιάστημα.

Την ίδια κιόλας ημέρα αποχώρησαν από τη χώρα, ταξιδεύοντας αεροπορικώς σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, τόσο εθνικά όσο και διεθνή.

