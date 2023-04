Κοινωνία

Τέμπη: Eικονοστάσι στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος (εικόνες)

Στον τόπο της τραγωδίας σπεύδουν συμπολίτες και ανάβουν ένα κεράκι για τα θύματα του δυστυχήματος. Το πρωί του Σαββάτου τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων.

Ένα εικονοστάσι στήθηκε στο σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ένα εικονοστάσι για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Στον τόπο της τραγωδίας σπεύδουν συμπολίτες και ανάβουν ένα κεράκι για τα θύματα του δυστυχήματος.

Στο σημείο κάτοικοι, φορείς και συγγενείς των θυμάτων έχουν εναποθέσει στεφάνια, λουλούδια, κεριά και φωτογραφίες των νεαρών θυμάτων.

Μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας

Σαρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της τραγωδίας τελέσθηκε σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο χωριό Τέμπη του Δήμου Τεμπών, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Το μνημόσυνο τελέσθηκε μετά τη θεία λειτουργία παρουσία δημάρχων, αιρετών της Π.Ε. Λάρισας και πλήθος κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

πηγή: larissanet.gr, thessaliatv.gr

