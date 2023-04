Τεχνολογία - Επιστήμη

“ΑΠίΘανοι φοιτητές καινοτομούν”: Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τον φοιτητικό διαγωνισμό (εικόνες)

Ξεχωριστές ήταν οι ιδέες και το αποτέλεσμα της συνεργασίας φοιτητών και φοιτητριών του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Εντυπωσιακές ήταν οι προτάσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία φοιτητριών/φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στον 4ο Φοιτητικό Διαγωνισμό «ΑΠίΘανοι φοιτητές καινοτομούν».

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του αντίστοιχου διεθνούς διαγωνισμού «Invent for the planet», ο οποίος διεξάγεται ταυτόχρονα με τη συμμετοχή 24 Πανεπιστημίων και 475 φοιτητριών/φοιτητών από όλο τον κόσμο, υπό την κεντρική εποπτεία του Πανεπιστημίου του Texas A&M των ΗΠΑ.

Μέσα σε 48 ώρες, φοιτήτριες και φοιτητές του ΑΠΘ δημιούργησαν ομάδες, συνεργάστηκαν για να βρουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, έλαβαν τεχνολογική και επιχειρηματική καθοδήγηση από Καθηγήτριες/Καθηγητές του ΑΠΘ και στελέχη της αγοράς, δημιούργησαν φυσικά και ψηφιακά πρωτότυπα της λύσης τους στα Εργαστήρια του ΑΠΘ και στο τέλος παρουσίασαν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση σε επιτροπή κριτών.

Συνολικά, δημιουργήθηκαν οκτώ ομάδες, επιλέγοντας να επιλύσουν τέσσερις από τις δέκα παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Οι προκλήσεις που επιλέχθηκαν από τις ομάδες αφορούσαν τις θεματικές: «Προσωρινή στέγαση», «Τηλεπικοινωνίες μετά από φυσικές καταστροφές», «Κυκλική Οικονομία και Blue Bio-Economy» και «Μείωση των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων και αύξηση της ανακύκλωσής τους».

Την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα WasteWise, η οποία εργάστηκε πάνω στο τρίτο θέμα και με σύνθημα «From trash to treasure: the WasteWise way» ανέπτυξε μία καινοτόμα λύση για χρήση των αποβλήτων της βιομηχανίας γαρίδας για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ευρεία χρήση εφαρμογών. Τα μέλη της ομάδας τα οποία θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο Τέξας των ΗΠΑ, στις αρχές Απριλίου 2023, είναι οι: Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Βαρδούλης Ιωάννης, Βουλκόπουλος Ξενοφών, Κολιούση Αικατερίνη, Μελιτος Γιώργος και Όψιμου Ελένη. Το βραβείο απένειμε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα Radiana, η οποία εργάστηκε πάνω στο δεύτερο θέμα και ανέπτυξε μία πρωτότυπη ιδέα για την επίλυση των τηλεπικοινωνιών μετά από μία φυσική καταστροφή.

Την τρίτη θέση έλαβε η ομάδα Domeco, η οποία εργάστηκε πάνω στο πρώτο θέμα και ανέπτυξε ένα πρωτότυπο για προσωρινή στέγαση μετά από καταστροφές.

O Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, επισήμανε ότι «ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να δούμε νέες/νέους και ταλαντούχες/ταλαντούχους φοιτήτριες/φοιτητές από όλο τον κόσμο να ενώνονται και να συνεργάζονται για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων υψηλού αντίκτυπου. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης όλων των συμμετεχουσών/συμμετεχόντων. Είχα τη χαρά να δω πόσο σκληρά δούλεψαν κατά τη διάρκεια της 48ωρης σχεδιαστικής εμπειρίας και τα αποτελέσματα ήταν αξιοθαύμαστα. Οι καινοτόμες ιδέες και λύσεις που προέκυψαν από αυτή την εκδήλωση αποτελούν απόδειξη της δημιουργικότητας και του ταλέντου των φοιτητριών και των φοιτητών μας. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της παγκόσμιας εκδήλωσης, καθώς γεγονότα σαν αυτά καταδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την αίσθηση της παγκόσμιας κοινότητας και μας εμπνέουν να συνεχίσουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο».

O Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Νικόλαος Μιχαηλίδης σημείωσε ότι «το έντονο ενδιαφέρον της φοιτητικής κοινότητας για τον διαγωνισμό επιβεβαιώνει το κίνητρο και την ετοιμότητα των φοιτητριών και των φοιτητών μας να ανταποκρίνονται σε καλέσματα απόκτησης δεξιοτήτων και αξιοποίησης της γνώσης και της εφευρετικότητάς τους. Η καινοτομία, η ευγενής άμιλλα και η επιχειρηματικότητα ήταν κάποια από τα χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισμό. Όλες οι λύσεις που παρουσιάστηκαν ήταν υψηλής στάθμης και έτυχαν της αναγνώρισης από την επιτροπή κριτών».

