Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική χειρουργική τεχνική για καρκίνο του πνεύμονα στο Metropolitan General

Ποια είναι η επέμβαση που συστήνεται από τους ειδικούς του Metropolitan General για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.

Οι πνεύμονες αποτελούνται από τμήματα τα οποία ονομάζονται λοβοί. Ο δεξιός πνεύμονας έχει 3 λοβούς (άνω, μέσο και κάτω) και ο αριστερός 2 (άνω και κάτω). Σε περιπτώσεις αρχικού σταδίου καρκίνου πνεύμονα η θεραπευτική χειρουργική επέμβαση που ενδείκνυται είναι η αφαίρεση του λοβού του πνεύμονα που περιέχει τον όγκο (λοβεκτομή). Οι λοβοί των πνευμόνων λαμβάνουν τον αναπνεόμενο αέρα μέσω της τραχείας, των βρόγχων και των διακλαδώσεών τους.

«Σε περιπτώσεις όπου ένας όγκος βρίσκεται μέσα σε έναν κεντρικό βρόγχο τότε συχνά χρειάζεται να γίνει ολική αφαίρεση του πνεύμονα (πνευμονεκτομή) ώστε να εξασφαλίζονται υγιή όρια εκτομής. Όμως η πνευμονεκτομή επηρεάζει σημαντικά την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία», επισημαίνει ο κος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης MD, MSc, FEBTS Χειρουργός Θώρακα, Διευθυντής Β΄ Θωρακοχειρουργικής /Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Θώρακα Metropolitan General.

Sleeve Λοβεκτομή

Προς αποφυγή της πνευμονεκτομής και διατήρηση πνευμονικού ιστού, η επέμβαση που συστήνεται να γίνεται, εάν είναι δυνατόν, είναι η λεγόμενη λοβεκτομή δίκην μανικίου (sleeve λοβεκτομή). Κατά την επέμβαση αυτή διενεργείται (μετά την απολίνωση των αγγείων του πνεύμονα και της μεσολοβίου), εκτομή του αντίστοιχου βρόγχου και αναστόμωση του βρόγχου του εναπομείναντα λοβού με τον κεντρικό βρόγχο του πνεύμονα.

Πλεονεκτήματα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη Θωρακοχειρουργική και ιδιαίτερα στα χειρουργεία του πνεύμονα. Η χρήση της Ρομποτικής Χειρουργικής με το σύστημα Da Vinci Xi που διαθέτει το Metropolitan General δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων πολύπλοκων επεμβάσεων με σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς.

«Η αποφυγή της θωρακοτομής και η πραγματοποίηση της επέμβασης με Ελάχιστα Επεμβατική μέθοδο όπως με τη ρομποτική χειρουργική (RATS -Robotic-Assisted Thoracic Surgery) οδηγεί σε σημαντική μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών, μείωση της απώλειας αίματος, μείωση των ημερών νοσηλείας. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της μείωσης ανάγκης σε παυσίπονα, γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και έναρξης της αναπνευστικής του φυσικοθεραπείας, που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχούς έκβασης μετά από λοβεκτομή.

Τα πλεονεκτήματα αυτά τα διαθέτει και η Θωρακοσκοπική Χειρουργική (VATS-Video Assisted Thoracic Surgery) την οποίας επίσης χρησιμοποιούμε στη κλινική μας για επεμβάσεις πνεύμονα, μεσοθωρακίου και οισοφάγου» σημειώνει ο κ. Κωνσταντινίδης. Σε σύγκριση με τη VATS η Ρομποτική Χειρουργική παρουσιάζει επιπλέον τα εξής οφέλη:

Ακόμα λιγότερος πόνος καθώς οι βραχίονες του συστήματος Da Vinci ασκούν μικρότερη πίεση στα μεσοπλεύρια νεύρα Τρισδιάστατη/στερεοσκοπική όραση και μεγαλύτερη μεγέθυνση της εικόνας που διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον χειρουργό στη διενέργεια της επέμβασης Μεγαλύτερο εύρος κινήσεων, χειρουργικών τεχνικών (π.χ. ραφές) καθώς η κίνηση των εργαλείων προσομοιάζει στην κίνηση του καρπού του χεριού Χρήση της κάμερας από τον χειρουργό και όχι από τον συνεργάτη χειρουργό

Παρουσίαση Περιστατικού

Άνδρας 62 ετών διαγνώσθηκε με τυπικό καρκινοειδές αριστερού πνεύμονα το οποίο ανευρέθηκε στην είσοδο του αριστερού κάτω λοβαίου βρόγχου. Στη σταδιοποίηση δεν βρέθηκαν μεταστάσεις και ο ασθενής παραπέμφθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση. Ο προεγχειρητικός έλεγχος του αναπνευστικού με σπιρομέτρηση καθώς και της καρδιακής του λειτουργίας ήταν φυσιολογικός. Στον ασθενή προτάθηκε ρομποτική αριστερή κάτω sleeve λοβεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός.

«Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci Xi στο Metropolitan General στις 04/03/23 και διήρκησε 8 ώρες. Το χειρουργείο ήταν πολύπλοκο τόσο λόγω της φύσης του (ανάγκη βρογχικής αναστόμωσης) όσο και των ανατομικών παραλλαγών (κοινό στέλεχος αριστερής άνω και κάτω πνευμονικής φλέβας με κοινή εκβολή στον αριστερό κόλπο και απουσία μεσολόβιου σχισμής). Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν άριστη. Ο ασθενής κινητοποιήθηκε μόνος του ήδη από την επόμενη ημέρα και εξήλθε σε πολύ καλή γενική κατάσταση την 4η μετεγχειρητική ημέρα. Το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης έδειξε πλήρως εξαιρεθέντα τυπικό καρκινοειδή ενδοβρογχικό όγκο πνεύμονα με ελεύθερους μεταστάσεων όλους τους συναφαιρεθέντες λεμφαδένες», καταλήγει ο κ. Κωνσταντινίδης.