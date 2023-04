Τοπικά Νέα

Κως: ηλικιωμένος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικες

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, μετά από τις καταγγελίες των κοριτσιών.

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις προκαλεί η είδηση που έγινε γνωστή από την Κω, σχετικά με έναν ηλικωμένο άνδρα, ο οποίος έστελνε μέσω των social media, μηνύματα ερωτικου περιεχομένου, σε ανήλικα κορίτσια.

Το βράδυ της 31ης Μαρτίου 2023 συνελήφθη στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω, ένας 75χρονος ημεδαπός ο οποίος μέσω του instagram έστελνε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου σε 3 ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της “δημοκρατικής” ο 75χρονος αναζητούσε ανήλικα μέσω της εφαρμογής στην Κω, ζητούσε να τον ακολουθήσουν (follow) και εν συνεχεία ξεκινούσε να τους στέλνει μηνύματα προτείνοντας τους σταδιακά να συμμετέχουν σε ακόλαστες πράξεις.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία της οικογένειας ενός ανήλικου κοριτσιού και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εμπλέκεται σε ακόμη δύο όμοιες υποθέσεις με θύματα ισάριθμα ανήλικα κορίτσια από την Κω.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω για τα περαιτέρω.

