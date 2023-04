Υγεία - Περιβάλλον

Πάπας Φραγκίσκος: Είμαι ακόμα ζωντανός

Όπως έκανε γνωστό το Βατικανό, αύριο θα είναι παρών στην λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των Καθολικών.

Ο πάπας Φραγκίσκος πήρε εξιτήριο από την καθολική πανεπιστημιακή κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Ο ποντίφικας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Τετάρτη εξαιτίας βρογχίτιδας και του χορηγήθηκε αντιβιοτική θεραπεία. Όπως έκανε γνωστό το Βατικανό, αύριο θα είναι παρών στην λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των Καθολικών.

«Είμαι ακόμη ζωντανός, δεν φοβήθηκα. Εκτιμώ πάρα πολύ όλους όσους εργάζονται στο νοσοκομείο. χρειάζεται ηρωική διάθεση, όπως και τρυφερότητα με τους ασθενείς», είπε ο Φραγκίσκος, σχολιάζοντας την σύντομη παραμονή του στο νοσοκομείο.

