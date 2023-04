Life

Formula 1 - GP Αυστραλίας: Live σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Σε αποκλειστική ζωντανή μετάδοση, από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα ζήσουν το Grand Prix στην πίστα της Μελβούρνης, το πρωί της Κυριακής.

Το σκηνικό του 3ου Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 έχει μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης στην πίστα του «ALBERT PARK CIRCUIT» στην Αυστραλία και έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ αύριο, Κυριακή 2 Απριλίου, στις 08:00.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν, την κρίσιμη στιγμή, έκανε τον ταχύτερο γύρο και πήρε την 1η θέση, ενώ πίσω του εντυπωσίασαν οι Mercedes.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε αυτό που έπρεπε την κρίσιμη στιγμή, μ’ έναν αλάνθαστο γύρο έσπασε το φράγμα του 1:17 και έδωσε στη Red Bull την 3η φετινή pole. Για τον ίδιο ήταν η 22η pole της καριέρας του – ισοφάρισε τον Αλόνσο – και η πρώτη στην Αυστραλία. Η ομάδα είναι φυσικά προβληματισμένη, καθώς ο έτερος οδηγός και νικητής στον προηγούμενο αγώνα, Σέρτζιο Πέρεζ, θα εκκινήσει τελευταίος. Ο Μεξικάνος αντιμετώπισε πρόβλημα με το κράτημα του μονοθεσίου, δεν μπορούσε να διατηρήσει τα ελαστικά σε θερμοκρασία λειτουργίας, βγήκε στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια στη στροφή 3 και κόλλησε στην αμμοπαγίδα.

Σταγόνες βροχής επηρέασαν την προσπάθεια των οδηγών ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία: 15 βαθμοί Κελσίου στον αέρα, 21 βαθμοί Κελσίου στο οδόστρωμα. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες οι κερκίδες ήταν κατάμεστες με περισσότερους από 140.000 θεατές. H πρόβλεψη του καιρού για αύριο είναι χωρίς βροχή και με λιακάδα οπότε αναμένεται να ανέβουν οι θερμοκρασίες.

Ο αγώνας ξεκινά αύριο στις 08:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, ενώ η εκπομπή «Formula 1 Show» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, θα ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα στις 07:00 παρουσιάζοντας όλο τον απόηχο από το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας και τις αλλαγές που αποφάσισε η FIA για να μην επαναληφθούν τα ίδια ευτράπελα στο βάθρο. To σίγουρο είναι πως αξίζει να μάθουμε τι λέει ο Αλόνσο για όλα αυτά. Στην κάμερα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ μιλά ο διευθυντής τηλεοπτικών δικαιωμάτων της F1, Ίαν Χολμς σε μια σπάνια συνέντευξή του. Στην εκπομπή, επίσης, θα προβληθεί ένα αφιέρωμα στον ταλαντούχο Αυστραλό οδηγό Όσκαρ Πιάστρι και μία αποκλειστική συνέντευξη του διευθυντή μηχανολογίας της Mercedes F1, Άντριου Σόβλιν. Στο στούντιο θα βρίσκεται και η Μαρία Θωμά για την lifestyle προσέγγιση της F1!

Στη μετάδοση του αγώνα θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.





Την Κυριακή 2 Απριλίου, στις 08:00 οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα θα δώσουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων. Μην τον χάσετε!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

