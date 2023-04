Πολιτική

Μητσοτάκης: Χωρίς τον φράχτη θα μπαίνει ο καθένας - Ο Τσίπρας δεν θα συνεχίσει την επέκταση

"Η τραγωδία με κάνει ακόμα πιο αποφασισμένο να συγκρουστώ με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος" ανέφερε ο πρωθυπουργός για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Θεωρώ ότι το θέμα το φράχτη στον Έβρο είναι δεδομένο όχι μόνο για τους ακρίτες, αλλά είναι δεδομένο για την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας το γεγονός ότι μια κυρίαρχη χώρα πρέπει να έχει τρόπους να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της. Πλην όμως αυτό το οποίο θεωρούμε δεδομένο δεν ήταν η πολιτική του ελληνικού κράτους μέχρι και το 2019. Μετά δε την απόπειρα της μεταναστευτικής εισβολής το Μάρτιο του 2020 κατέστη απολύτως προφανές σε μένα ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό αποτρεπτικό εμπόδιο το οποίο θα υποστηρίξει συνολικά την πολιτική μας για τη φύλαξη των συνόρων. Προφανώς ο φράχτης δεν είναι το μόνο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε προσλάβει πολλούς συνοριοφύλακες, έχουμε ενισχύσει τα τεχνολογικά μέσα ώστε να επιτηρούμε όλη τη μεθόριο, έχουμε ενισχύσει το λιμενικό για να επιτηρούμε τα θαλάσσια σύνορα μας» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ράδιο Θεσσαλονίκη και στους δημοσιογράφους Στέφανο Διαμαντόπουλο και Χρήστο Νικολαΐδη.

«Επί της ουσίας αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί κάτι που έπρεπε να είναι αυτονόητο να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και να φτάνει στο σημείο η αξιωματική αντιπολίτευση δια του κ. Παπαδημούλη να ζητάει επίσημα το έργο αυτό να μην χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους» πρόσθεσε.

«Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει έλληνας ευρωβουλευτής να ζητά ο φράχτης αυτός να πληρωθεί ουσιαστικά από τους έλληνες φορολογούμενους» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε ότι «η Ευρώπη χρηματοδοτεί μια σειρά από δράσεις γύρω από το προσφυγικό, το μόνο το οποίο δεν χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή είναι την κατασκευή αυτού καθ' αυτού του φράχτη».

«Θα αγωνιστούμε να τους πείσουμε να κάνουν και το τελευταίο βήμα. Αλλά και αν δεν το κάνουν ο φράχτης θα κατασκευαστεί από πόρους του εθνικού προϋπολογισμού» είπε.

«Αν δεν έχουμε φράχτη, τότε τι; Θα μπαίνει ο καθένας στη χώρα όπως θέλει, όποτε θέλει και θα κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντικείμενο γεωπολιτικών πιέσεων, όχι από κατατρεγμένους ανθρώπους αλλά από κάποιους που τους εργαλειοποιούν. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 ξαναέγινε στα σύνορα της Λιθουανίας με την Λευκορωσία 18 μήνες από τον αυταρχικό δικτάτορα της Λευκορωσίας Λουκασένκο» σημείωσε.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε, «δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, γιατί ακούω πολλές διαφορετικές φωνές. Είμαι όμως απολύτως σίγουρος ότι αν δεν γκρεμίσει το κομμάτι του φράχτη που έχει κατασκευαστεί δεν θα επεκτείνει τον φράχτη και δεν θα υλοποιήσει το έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει».

Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε ότι είναι πιθανό να επισκεφθεί την δυτική Θεσσαλονίκη πριν το Πάσχα, «με σημαντικές εξαγγελίες», όπως χαρακτηριστικά είπε. Υπογράμμισε δε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται σε πείσμα όλως όσοι πολέμησαν το έργο αυτό ή εξέφραζαν καχυποψία για το πόσο θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να έχει και Μετρό και αρχαία». Μέσα στο επόμενο χρόνο η Θεσσαλονίκη θα έχει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα αναδειχθεί ο πλούσιος πολιτιστικός θησαυρός που βρέθηκε.

Ακολουθεί η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ραδιοσταθμό Ράδιο Θεσσαλονίκη και στους δημοσιογράφους Χρήστο Νικολαΐδη και Στέφανο Διαμαντόπουλο:

Δημοσιογράφος: Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σιγά-σιγά στην Αθήνα -τηλεφωνικά- να μιλήσουμε με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κ. Πρόεδρος, καλημέρα κ. Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, πώς είστε;

Δημοσιογράφος: Δόξα τω Θεώ.

Δημοσιογράφος: Καλημέρα και από μένα, ο Στέφανος Διαμαντόπουλος είμαι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γεια σας, κ. Διαμαντόπουλε και κ. Νικολαΐδη, καλή σας μέρα.

Δημοσιογράφος: Χαιρόμαστε που σας έχουμε στο τηλέφωνο, ελπίζουμε ότι όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη θα έχει μια δίμηνη προεκλογική εκστρατεία, θα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα για την Κεντρική Μακεδονία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με μεγάλη χαρά, καθώς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για την Κεντρική Μακεδονία και για τη Θεσσαλονίκη.

Δημοσιογράφος: Ας πάμε πρώτα, ας ξεκινήσουμε, Χρήστο, από τον Έβρο.

Δημοσιογράφος: Από τον Έβρο, ναι. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες, γιατί σας παρακολούθησα σε όλη την περιοδεία από τις 10:00 το πρωί, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι ντόπιοι, οι Εβρίτες -και δε μιλάω μόνο για τους Δημάρχους ή για τους εκλεγμένους αλλά για τον απλό τον κόσμο- θεωρούσαν παράξενο γιατί το θέμα του φράχτη γίνεται θέμα πολιτικής αντεκδίκησης. Γιατί δηλαδή τσακώνεστε οι πολιτικοί για το θέμα του φράχτη. Είναι μια άλλη οπτική. Οι ακρίτες μας θεωρούν δεδομένο το θέμα του φράχτη, δεν ξέρω αν σας έκανε εντύπωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης; Έχετε δίκιο να το επισημαίνετε κ. Νικολαΐδη. Θεωρώ ότι δεν είναι δεδομένο μόνο για τους ακρίτες, αλλά είναι δεδομένο για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας το γεγονός ότι μια χώρα, μια κυρίαρχη χώρα, πρέπει να έχει τρόπους να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της.

Πλην όμως, αυτό το οποίο θεωρούμε δεδομένο δεν ήταν η πολιτική του ελληνικού κράτους μέχρι και το 2019. Μετά, δε, την απόπειρα της μεταναστευτικής εισβολής τον Μάρτιο του 2020, κατέστη απολύτως προφανές σε εμένα ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό αποτρεπτικό εμπόδιο, το οποίο θα υποστηρίξει συνολικά την πολιτική μας για τη φύλαξη των συνόρων.

Προφανώς αυτό το οποίο αποκαλούμε φράχτης δεν είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε προσλάβει και πολλούς συνοριοφύλακες, οι πιο πολλοί μάλιστα είναι ντόπιοι από τον Έβρο. Έχουμε ενισχύσει τα τεχνολογικά μέσα ώστε να μπορούμε να επιτηρούμε όλη τη μεθόριο, έχουμε ενισχύσει φυσικά και το Λιμενικό μας για να μπορούμε να επιτηρούμε τα θαλάσσια σύνορα.

Αλλά επί της ουσίας αυτό το οποίο κι εμένα μου κάνει εντύπωση είναι γιατί κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης κι όχι μόνο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, να φτάνει στο σημείο η αξιωματική αντιπολίτευση, δια του κ. Παπαδημούλη, να ζητά επίσημα το έργο αυτό να μην χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σήμερα στην Ευρώπη, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρηματοδοτεί τέτοια τεχνητά εμπόδια. Δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ακόμα την Επιτροπή να κάνει αυτό το βήμα. Είμαστε κοντά όμως πιστεύω. Και το θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή να υπάρχει Έλληνας ευρωβουλευτής ο οποίος να ισχυρίζεται το αντίθετο, να ζητά δηλαδή ο φράχτης αυτός να πληρωθεί ουσιαστικά από τον Έλληνα φορολογούμενο.

Δημοσιογράφος: Ακόμα και το Λαϊκό Κόμμα έχει αντιρρήσεις επί του θέματος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντιρρήσεις, ξέρετε, έχουν διάφοροι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να βρίσκεσαι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν, ενδεχομένως, κάποιες πιο δικαιωματικές αναφορές. Εγώ ζητώ από όλους αυτούς οι οποίοι εκφράζουν ακόμα επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου τεχνητού εμποδίου να έρθουν στα εξωτερικά μας σύνορα, να έρθουν στον Έβρο, να δουν την πραγματική κατάσταση και πιστεύω ότι τότε θα αλλάξουν γνώμη.

Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι δύο μέρες μετά τα επεισόδια του Έβρου έφερα στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όλη την ηγεσία της Ευρώπης: Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Και τότε ουσιαστικά έκανε η Ευρώπη το βήμα να αναγνωρίσει στην πράξη, κι όχι μόνο στα λόγια, ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Όταν όμως μιλάμε για σύνορα, τα σύνορα για να έχουν κάποια αξία, θα πρέπει να μπορούμε να τα ορίζουμε και να τα προστατεύουμε.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, δεν σας κάνει εντύπωση που δεν τους πείσατε; Φαίνεται ότι δεν τους πείσατε μέχρι τώρα και το έργο είναι μεγάλο και συμβολικά έχει και για την Ευρώπη άλλη αξία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεκαέξι από τις 27 χώρες έχουν πειστεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές έτσι ξεκινάμε στην Ευρώπη, είμαστε μειοψηφία και τελικά γινόμαστε πλειοψηφία. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με το πλαφόν του φυσικού αερίου. Μας πήρε εννέα μήνες να πείσουμε την Ευρώπη να το επιβάλει, όταν όμως επιβλήθηκε, μετά οι τιμές του φυσικού αερίου κατέρρευσαν. Πιστεύω ότι το ίδιο τελικά θα γίνει και με τον φράχτη.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να τονίσω ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί μια σειρά από δράσεις γύρω από το προσφυγικό. Το μόνο το οποίο δεν χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή είναι την κατασκευή αυτού καθαυτού του φράχτη. Χρηματοδοτεί, ας πούμε, ηλεκτρονικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό. Θα αγωνιστούμε να τους πείσουμε να κάνουν και το τελευταίο βήμα. Αλλά και αν δεν το κάνουν, ο φράχτης αυτός θα κατασκευαστεί από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Δημοσιογράφος: Σε όσους παραλληλίζουν με τον Trump τι λέτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εντάξει τώρα, κοιτάξτε, να πάνε να πουν το ίδιο και σε όλες τις Βαλτικές χώρες που κατασκευάζουν φράχτες και σε όλους όσοι θεωρούν ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας μιας χώρας.

Και ρωτώ εγώ: εάν δεν έχουμε φράχτη, τότε τι; Θα μπαίνει ο καθένας στη χώρα όπως θέλει, όποτε θέλει και θα κινδυνεύουμε, προσέξτε, να βρεθούμε αντικείμενο γεωπολιτικών πιέσεων; Όχι από κατατρεγμένους ανθρώπους, αλλά από κάποιους που τους εργαλειοποιούν.

Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 έγινε ξανά στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία 18 μήνες μετά. Από τον Lukashenko, από τον αυταρχικό δικτάτορα -ουσιαστικά- της Λευκορωσίας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο περίπλοκος κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα. Μπορούμε απλά να κοιτάμε το πρόβλημα και να λέμε «δεν μας ενδιαφέρει, ας περάσει όποιος θέλει, τελικά θα τον στείλουμε στην Ευρώπη». Αυτή ήταν η τακτική της προηγούμενης κυβέρνησης, μέχρι που έκλεισαν τα σύνορα οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και αυτοί οι άνθρωποι έμειναν στην Ελλάδα. Ή μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας.

Εγώ επιλέγω το δεύτερο και πιστεύω ότι και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων συντάσσεται με αυτή την άποψη.

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι θα τον γκρεμίσει τον φράχτη ο κ. Τσίπρας αν γίνει κυβερνήτης;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, γιατί ακούω πολλές διαφορετικές φωνές. Είμαι όμως απολύτως σίγουρος ότι και αν δεν γκρεμίσει το κομμάτι του φράχτη που έχει κατασκευαστεί, δεν θα επεκτείνει τον φράχτη και δεν θα υλοποιήσει το έργο το οποίο εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει.

Δημοσιογράφος: Κύριε Μητσοτάκη, πότε υπολογίζετε, πότε προγραμματίζετε να έρθετε προς τη Θεσσαλονίκη; Έχετε σκοπό να προετοιμάσετε κάποιοι ιδιαίτερο γεγονός. Ακούμε ότι κάτι γίνεται με το Flyover. Μήπως θέλετε να συνδυάσετε ένα μεγάλο έργο με την επίσκεψή σας εδώ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατ' αρχάς, δεν θα έρθω μόνο μία φορά στην Θεσσαλονίκη πριν από τις εκλογές. Θα έρθω αρκετές φορές. Είναι πολύ πιθανό να έρθω και πριν από το Πάσχα. Έχω μία εκκρεμότητα, να κάνω μία επίσκεψη στη Δυτική Θεσσαλονίκη και να κάνουμε μία σειρά από πολύ σημαντικές εξαγγελίες που αφορούν μία υποβαθμισμένη πλευρά της πόλης. Ενδεχομένως να μπορέσω να προγραμματίσω μία τέτοια επίσκεψη και πριν το Πάσχα.

Δημοσιογράφος: Εμείς θα περιμέναμε, για παράδειγμα, για τη Δυτική Θεσσαλονίκη να έχουμε μια σχεδιασμένη -τουλάχιστον στα πρώτα στάδια- γραμμή του Μετρό να εξελίσσεται προς τα εκεί, αλλά δεν το βλέπω.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ θα πρότεινα να κάνετε λίγο υπομονή να τα πούμε αυτά από κοντά. Μιας και μιλάμε και για Μετρό ας θυμίσουμε κιόλας το γεγονός ότι το Μετρό πια ολοκληρώνεται, σε πείσμα όλων όσοι πολέμησαν το έργο αυτό ή εξέφραζαν καχυποψία κατά το πόσο θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να έχει και Μετρό και αρχαία.

Νομίζω ότι τώρα και οι πιο καχύποπτοι έχουν πειστεί πια ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, η Θεσσαλονίκη θα έχει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να αναδείξουμε και τον εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό θησαυρό τον οποίον βρήκαμε στη διάρκεια των εργασιών για τη κατασκευή του Μετρό.

Δημοσιογράφος: Το Flyover είναι διασφαλισμένο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το Flyover είναι απολύτως διασφαλισμένο. Είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής το οποίο θα διευκολύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη. Αλλά, πιστεύω ότι και η Θεσσαλονίκη θα είναι μια διαφορετική πόλη και από πλευράς κυκλοφορίας όταν λειτουργήσει το Μετρό.

Είναι δύσκολο νομίζω να το αντιληφθείτε, διότι ακούτε Μετρό και Μετρό δεν βλέπατε τόσα χρόνια. Όταν όμως αρχίσει να λειτουργεί το Μετρό, τότε θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη θα είναι η ανακούφιση συνολικά στην κυκλοφορία της πόλης. Παρά ταύτα, το Flyover είναι απαραίτητο, διότι πάντα θα χρειάζεται να υπάρχει μια μεγάλη ροή αυτοκινήτων η οποία να χρησιμοποιεί τον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος σήμερα πολύ απλά δεν μπορεί να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες της πόλης.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώσατε την ημερομηνία των εκλογών και θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο κριτήριο επιλέξατε τη συγκεκριμένη ημερομηνία; Υπήρχε κάτι δηλαδή το οποίο βάρυνε στην απόφασή σας προφανώς;

Δημοσιογράφος: Πρώτα απ' όλα, Χρήστο, έχουμε δύο μήνες παρατεταμένη, τρεις μήνες, προεκλογική περίοδο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατ' αρχάς να επισημάνω ότι η κυβέρνηση εξήντλησε τη θητεία της. Θυμάστε, είχαμε ξανακάνει αυτές τις κουβέντες πολλές φορές στη διάρκεια της θητείας μου, πάντα με ρωτούσατε αν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές και σας έλεγα όχι. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί στη Μεταπολίτευση, μια κυβέρνηση η οποία προηγείται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να καρπωθεί αυτό το πλεονέκτημα, να επιμένει και να εξαντλεί τη θητεία της.

Εξαντλήσαμε λοιπόν τη θητεία μας και φτάσαμε στο τέλος. Τώρα, η ακριβής ημερομηνία των εκλογών έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούνιο, διότι έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις τις οποίες πρέπει να σεβαστούμε. Κατά συνέπεια επελέγη η 21η Μαΐου, ως η πλέον κατάλληλη ημερομηνία, ουσιαστικά στο τέλος της θητείας μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εθνικές εκλογές.

Δημοσιογράφος: Πρέπει να έχει βαρύνει πάντως την άποψή σας και η τραγωδία των Τεμπών. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχει διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο εκρηκτικό κλίμα στην κοινωνία μας, το πολιτικό σύστημα κι εσείς προσωπικά -που είστε ένα μεγάλο μέρος αυτού- έχετε πάρει κάποιο μήνυμα από την τραγωδία των Τεμπών; Και ποιο είναι αυτό κ. Πρόεδρε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τραγωδία των Τεμπών μας συγκλόνισε όλους. Ανέλαβα από την πρώτη στιγμή, με θάρρος, το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί και πρέπει να σας πω, κ. Διαμαντόπουλε και κ. Νικολαΐδη, ότι αυτή ακριβώς η τραγωδία με κάνει ακόμα πιο αποφασισμένο να συγκρουστώ με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, τις εστίες του αναχρονισμού, της αναξιοκρατίας, του «ωχαδερφισμού», που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα σήμερα μέσα στη δημόσια διοίκηση.

Και αυτή είναι και μια δέσμευση την οποία αναλαμβάνω για τη δεύτερη τετραετία, να πάμε πιο αποφασιστικά, πιο τολμηρά, σπάζοντας ακόμα περισσότερα αβγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις νοοτροπίες.

Θα μου πείτε, μπορεί να το λένε πολλοί αυτό. Ποιος έχει όμως την αξιοπιστία και τη δυνατότητα να υλοποιήσει αυτή την πολιτική; Θα σας έλεγα ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυβερνούμε, έχουμε δώσει πολλά δείγματα γραφής για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος. Δύο παραδείγματα να σας δώσω μόνο.

Δημοσιογράφος: Πρέπει να είναι διατεθειμένος να «ματώσει» κιόλας. Διότι μέσα στα σπλάχνα της δημόσιας διοίκησης και μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς είναι όλα αυτά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό που λέτε είναι σωστό, να δώσω όμως δύο παραδείγματα, γιατί έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Το πρώτο είναι το gov.gr. Ουσιαστικά ένας τρόπος να παρακάμψουμε τη βαθιά κρατική γραφειοκρατία και να φέρουμε απευθείας σε επαφή τον πολίτη, την επιχείρηση με το κράτος. Νομίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία αναγνωρίζεται απ' όλους ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη.

Ένα δεύτερο παράδειγμα του πώς μετασχηματίζει κανείς έναν βαθιά προβληματικό οργανισμό, είναι αυτό το οποίο κάναμε με τον ΕΦΚΑ. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια το 50% των παραπόνων των πολιτών για τη δημόσια διοίκηση είχε να κάνει με τις συντάξεις.

Πήραμε λοιπόν έναν ταλαιπωρημένο, προβληματικό οργανισμό, τον αναμορφώσαμε, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, δώσαμε μπόνους παραγωγικότητας, αξιολογήσαμε τους υπαλλήλους και τις διαδικασίες και σήμερα ο ΕΦΚΑ λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκδίδει συντάξεις σε δύο μήνες και όχι σε δύο χρόνια.

'Αρα, έχουμε δώσει δείγματα γραφής για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε στο κράτος. Πρέπει αυτή την πολιτική να την επεκτείνουμε σε όλο το κράτος, όπως λέτε να συγκρουστούμε και με κάποιες κατεστημένες αντιλήψεις, κάποιες νοοτροπίες ότι το κράτος πρέπει να είναι το λάφυρο του εκάστοτε κόμματος το οποίο κερδίζει την εξουσία.

Ξέρετε, έχω αποδείξει -πιστεύω- στη διάρκεια της διαδρομής μου ότι ως προς την επιλογή συνεργατών μου χρησιμοποιώ μόνο κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με αξιοκρατικές επιλογές. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας συνολικά σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.

Είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε; Προφανώς και όχι και γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο τολμηρά και πιο αποτελεσματικά.

Δημοσιογράφος: Ίσως να ξεχωρίσουμε εδώ την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν ξέρω αν σε αυτό τον τομέα, δεν πετύχατε και τόσο πολύ. Το παραδεχτήκατε και ο ίδιος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα το παραδέχτηκα και έκανα αλλαγές και βλέπετε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, έχει να επιδείξει και κάποιες σημαντικές επιτυχίες.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Σιδηρόδρομο, το πολιτικό σύστημα της χώρας, οι μεγάλες εργολαβικές δυνάμεις, κατασκευαστικές, θα κάνουμε; Αυτή τη στιγμή, αν αργότερα θελήσουμε από Θεσσαλονίκη να πάμε στο Ορμένιο που φτάσατε εσείς, μέχρι εκεί ψηλά, η γραμμή είναι σπασμένη στη μέση. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και πριν την τραγωδία των Τεμπών, κ. Διαμαντόπουλε και κ. Νικολαΐδη…

Δημοσιογράφος: Και πριν, και πριν, έχει καιρό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πριν την τραγωδία των Τεμπών είχα μιλήσει για την ανάγκη η χώρα να έχει ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο κορμού. Τι σημαίνει δίκτυο κορμού; Σημαίνει η γραμμή από την Πάτρα στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στον Προμαχώνα και μετά από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο. Αυτό είναι το δίκτυο κορμού της χώρας.

Αυτό το δίκτυο μπορεί να ολοκληρωθεί και πρέπει να ολοκληρωθεί και υπάρχουν και εξασφαλισμένοι πόροι. Τα έργα αυτά είναι έργα τα οποία παίρνουν πολύ χρόνο να ολοκληρωθούν. Και δυστυχώς στο παρελθόν ήταν αντικείμενα κατακερματισμένων εργολαβιών, που οδήγησαν και σε υπερβάσεις κόστους αλλά και στο γεγονός ότι τα έργα αυτά δεν ολοκληρώνονταν ποτέ στον χρόνο που θα έπρεπε.

Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη αλλάξει. Υπάρχει ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει πια το πώς κατασκευάζονται τα έργα αυτά. Και βέβαια είναι δική μου απαράβατη δέσμευση ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο το περιβόητο έργο της τηλεδιοίκησης στην κεντρική γραμμή κορμού Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα έχει επιτέλους ολοκληρωθεί.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Με τον κ. Καραμανλή συζητήσατε; Θα είναι υποψήφιος στις Σέρρες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους, κ. Διαμαντόπουλε.

Δημοσιογράφος: Εγώ βλέπω ότι ανακοινώνεται, κυκλοφορεί, το βλέπω.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα τα πούμε, κάθε πράγμα στον καιρό του.

Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλή σας μέρα, γεια σας.

