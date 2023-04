Πολιτική

Τσίπρας: θα υψώσουμε φράχτη στην αδικία

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανοιχτή συνάντηση με πολίτες, στην Αγία Παρασκευή.

«Θα υψώσουμε φράχτη στην αδικία. Αυτή είναι η δέσμευση μας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών και στελεχών σε κεντρικό καφέ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι «πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21η Μαΐου σημαίνει ότι θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας την επομένη κιόλας μέρα των εκλογών».

Τόνισε ότι «μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει στην κοινωνία δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει τέσσερα πράγματα: αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ισχυρό, δίκαιο, αποτελεσματικό κράτος».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς ότι «έχουν επιδοθεί σε κρεσέντο τοξικότητας και διχασμού» γιατί «θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συζήτηση σε καφέ με πολίτες για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα εξής:



«Πρέπει να μετατρέψουμε σε πολιτικό μήνυμα αλλαγής την οργή και την αγανάκτηση, γιατί δεν μας αξίζει η Ελλάδα που ζούμε τέσσερα χρόνια τώρα» τόνισε ο κ. Τσίπρας και σημείωσε ότι «η αλλαγή και η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πολιτικό σύνθημα, είναι κοινωνική απαίτηση. Και η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει να είναι απλά μία εναλλαγή στην εξουσία. Αλλά αλλαγή της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Να ξαναέρθει ελπίδα στον τόπο, ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα».



Σχολιάζοντας την στάση του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών της κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του έχουν επιδοθεί σε ένα κρεσέντο τοξικότητας και διχασμού. Θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Δεν θέλουν να μιλήσουμε για τις οικονομικές πολιτικές που μας οδήγησαν ως εδώ. Δεν θέλουν να μιλήσουμε για τις επιλογές τους στο κράτος και τη διοίκηση. Θέλουν να μιλάμε για ζητήματα που εφευρίσκουν πολλές φορές, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν στην ατζέντα. Τοξικότητα, διχασμός και ψεύτικα θέματα που εφευρίσκουν. Το τελευταίο που εφηύραν ήταν μία ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, που αφορούσε στο ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει η ΕΕ για το μεταναστευτικό».



Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το θέμα που έχει ανακύψει με την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις πολιτικές της ΕΕ στο μεταναστευτικό, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία όλων των ευρωπαϊκών ομάδων, ακόμα και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ψήφισε ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε είναι η χρηματοδότηση των μετεγκαταστάσεων και όχι αυτά που λέει ο κ. Όρμπαν και η κα Μελόνι, η ακροδεξιά. Δηλαδή να χρηματοδοτούνται πολιτικές για να υπάρχουν νόμιμοι δίοδοι, για να μην πηγαίνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μονάχα στις χώρες πρώτης υποδοχής. Να πηγαίνουν και στη Γερμανία, και στη Γαλλία και στην Ουγγαρία».





«Ο κ. Μητσοτάκης δημιούργησε μία εικόνα τις προηγούμενες μέρες ότι αυτή η ψηφοφορία ήταν για το αν θέλουμε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι ή όχι. Υποκριτής.» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε «δύο φορές υποκριτής, διότι σε αυτήν την ψηφοφορία οι δικοί του ευρωβουλευτές δεν ψήφισαν και απείχαν από τη διαδικασία. Αν ήταν τόσο κρίσιμη η διαδικασία γιατί απείχαν από την ψηφοφορία;».



«Να τον χρηματοδοτήσουμε τον φράχτη στον Έβρο όλοι μαζί. Αλλά ποιος θα χρηματοδοτήσει τους δανειολήπτες που έχουν πάρει κυμαινόμενο επιτόκιο από την τράπεζα και δεν μπορούν σήμερα να πληρώσουν; Ποιος θα χρηματοδοτήσει τους συνταξιούχους που δεν μπορούν να πάνε ούτε σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουν; Ποιος θα χρηματοδοτήσει τα νοικοκυριά που χάνουν τα σπίτια τους από τα funds για μερικές χιλιάδες ευρώ; Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες, διότι δεν μπορούν να δανειστούν;» αναρωτήθηκε, τονίζοντας ότι αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.



«Η περιβόητη μεσαία τάξη έχει καταντήσει να ζει με κουπόνια» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. «Αυτοί που έλεγαν ότι θα έρθουν για να σώσουν τη μεσαία τάξη και πλέον χρειάζεται κουπόνια για το σούπερ μάρκετ, κουπόνια για τους λογαριασμούς του ρεύματος, κουπόνια για τη βενζίνη» είπε χαρακτηριστικά.



Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υψώσουμε πολλούς φράχτες. Θα υψώσουμε φράχτη στην αισχροκέρδεια, στην τραπεζική αυθαιρεσία, στα funds που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων και την πρώτη κατοικία, στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, θα υψώσουμε φράχτη στην αδικία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση» τόνισε ο κ. Τσίπρας καθώς, όπως είπε, αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια με την ενεργειακή κρίση, είναι μία τεράστια αναδιανομή πλούτου.





Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια παρέθεσε επίσημα της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία στη χώρα μας τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, όσοι έχουν εισόδημα ως 750 ευρώ έχουν χάσει ως και το 40% της αγοραστικής τους δύναμης. «Αυτό σημαίνει ότι όσοι έπαιρναν 750 ευρώ πριν ενάμισι χρόνο σήμερα με αυτά τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν 40% λιγότερα από ό,τι πριν» παρατήρησε και πρόσθεσε «Την ίδια στιγμή που έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη 40%, 15 μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας των τελευταίων 20 ετών. Κατά μέσο όρο ένα δις η κάθε μία, μόνο τον τελευταίο χρόνο. Τη στιγμή λοιπόν που το μέσο νοικοκυριό δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, να πάει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει μείωση αγοραστικής δύναμης 40%, 15 μόνο επιχειρήσεις έχουν κερδοφορία 15 δις αθροιστικά. Αυτό είναι το ισοζύγιο. Κάποιοι κερδίζουν αυτά που χάνουν οι πολλοί».



«Η μεγάλη αυτή αναδιανομή γίνεται μέσα από τη διατήρηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ σταθερά υψηλά μέσα σε συνθήκες ακραίου πληθωρισμού. Σε μία σειρά από χώρες μειώθηκε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά και ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη με 10% πληθωρισμό διατηρώντας υψηλό τον ΦΠΑ, κατάφερε να έχει πάνω από 4 δις. ετησίως παραπάνω έσοδα στα δημόσια ταμεία. Και τι κάνει αυτά τα χρήματα που ανήκουν στη μεσαία τάξη, στους αδύναμους; Τα δίνει στοχευμένα σε επιδοτήσεις για να διατηρούν υψηλά τις τιμές του ρεύματος, της βενζίνης, των σούπερ μάρκετ. Παίρνουν δηλαδή αυτά τα 4 δις από τους πολίτες για να τα δίνουν στοχευμένα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη. Όπως επίσης και το σχέδιο μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Ενώ ερχόταν η ενεργειακή κρίση ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ για να τη βάλει πρωταγωνίστρια στην κούρσα της αισχροκέρδειας, αντί να νοιάζεται για το κοινό καλό» πρόσθεσε.



«Το ίδιο συμβαίνει και με την Υγεία» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και αναφέρθηκε στη ανάγκη ενός ισχυρού Εθνικού Συστήματος Υγείας. «Ο κ. Μητσοτάκης προχωράει σε ιδιωτικοποίηση της Υγείας σε μια περίοδο που η πανδημία μας θύμισε την ανάγκη για ένα ισχυρό ΕΣΥ, όπου μπορεί να προστρέξει ο καθένας ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας» είπε χαρακτηριστικά.



Στην συνέχεια, έθεσε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, λέγοντας ότι αποτελεί τον «δεύτερο πυλώνα της αναδιανομής». «Ο νέος πτωχευτικός νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη θέσπισε την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας» είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεταβίβαση των κόκκινων δανείων στα funds και τις εισπρακτικές εταιρείες, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μην ήξερε την έκανε, αφού είχε τον κ. Πάτση στην κοινοβουλευτική του ομάδα που έκανε αυτή τη δουλειά».



«Η ΝΔ έχει μετατραπεί σε κόμμα Α.Ε. Χρωστάει 400 εκ. ευρώ δανεικά κι αγύριστα» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και τόνισε ότι «Ο κόσμος δεν μπορεί να ανασάνει και κάποιοι λίγοι πλουτίζουν. 10 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Αυτή η αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί» τόνισε ο κ. Τσίπρας.



Επίσης, έθεσε τα ζητήματα του κράτους δικαίου λέγοντας ότι «η χώρα κατρακυλά σε όλους του δείκτες για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ενημέρωση στη χώρα βρίσκεται στην 108η θέση, το απόρρητο των επικοινωνιών παραβιάστηκε, καθώς μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η εκλογική μάχη θα είναι κρίσιμη για να γίνει η Ελλάδα ξανά μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.





«Ξέρουμε ότι οι αντίπαλοί μας θα αξιοποιήσουν κάθε μέσο. Εμείς όμως είμαστε πολύ αισιόδοξοι» τόνισε, καθώς, όπως είπε «οι πολίτες συγκρίνουν και γνωρίζουν. Διότι εμείς, ακόμη κι αν κάναμε λάθη, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουμε εντιμότητα».



Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει: προοδευτική κυβέρνηση συνεργασία την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών» και πρόσθεσε ότι «οι αυτοδύναμες και αλαζονικές κυβερνήσεις μας οδήγησαν στην χρεοκοπία». Τόνισε ότι η προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει δικαιοσύνη, που σημαίνει τέσσερα πράγματα: «αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ισχυρό, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος».



«Όσο περνούν οι μέρες και ο κ. Μητσοτάκης συνειδητοποιεί ότι δεν θα είναι ένοικος του Μαξίμου την επομένη της 21ης Μαΐου, θα γίνεται παράγοντας αποσταθεροποίησης. Αυτό στο οποίο καλεί είναι διπλές, τριπλές, τετραπλές εκλογές» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.



Τέλος, τόνισε ότι «την αδικία δεν μπορεί να την βαστάξει κανείς, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κεντρώος. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα ανοίξει τον δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας που θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για μια καλύτερη Ελλάδα».

