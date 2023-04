Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν 19χρονο και του άρπαξαν το κινητό

Συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των δραστών.



Περιπολούντες αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης – Συκεών, στο πλαίσιο αστυνόμευσης της περιοχής τους, εντόπισαν 19χρονο να καλεί σε βοήθεια για περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα, λίγο νωρίτερα, σε βάρος του.

Άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο, με την κινητοποίησή τους να έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην καταγγελλόμενη ληστεία.

Πρόκειται για δύο Ρομά ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι αφού αρχικά αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα προσωπικά αντικείμενα, όταν αυτός προσπάθησε να απομακρυνθεί προκειμένου να ξεφύγει, οι δράστες τον ακολούθησαν και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο.

Συνελήφθη επίσης, η μητέρα ενός εκ των προαναφερόμενων νεαρών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

