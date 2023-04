Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ο οδηγός, που δέχθηκε τον πυροβολισμό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Πυροβολισμοί έπεσαν στο Μαρκόπουλο Αττικής, στην διασταύρωση Σκοπευτηρίου και Αγίου Δημητρίου.

Το περιστατικό συνέβη περί τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (1/4). Σύμφωνα με πληροφορίες, Ρομά που επέβαινε σε αμάξι μαζί με μια γυναίκα Ρομά, δέχτηκε πυροβολισμούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομόφυλοι του είχαν στήσει ενέδρα στην διασταύρωση. Το θύμα, ηλικίας 27 ετών, δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο ΙΧ του και τραυματίστηκε από βολίδα στο αριστερό χέρι και από σπασμένο τζάμι στο πόδι του.

Το θύμα της επίθεσης με ίδια μέσα μετέβη στο Νοσοκομείο ΚΑΤ για να δεχθεί ιατρική φροντίδα.

