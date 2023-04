Κοινωνία

Σύλληψη 17χρονων κλεφτών για απόπειρα ένοπλης ληστείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. σε διαφορετικές περιοχές και διαφορετικούς χρόνους οι δύο ανήλικοι. Ποιες πράξεις τους αποδίδονται.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο 17χρονοι, ημεδαπός και αλλοδαπός, κατά περίπτωση για απόπειρα ληστείας, κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι, προσέγγισαν περίπτερο στην περιοχή του Αιγάλεω προτάσσοντας πιστόλι προς τον υπάλληλο και πριν προλάβουν να αφαιρέσουν κάτι διέφυγαν.

Οι κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από αναζητήσεις κατάφεραν, λίγο αργότερα, να εντοπίσουν τον 17χρονο αλλοδαπό στην περιοχή του Περιστερίου, να περιεργάζεται μοτοσικλέτα, η οποία όπως προέκυψε είχε κλαπεί από την περιοχή του Περιστερίου.

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοχή του 17χρονου και στον περιβάλλοντα χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι ρέπλικα,

πλήθος εργαλείων και

πινακίδα μοτοποδηλάτου, η οποία είχε κλαπεί.

Επιπλέον, σε κοντινό σημείο, εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς και ο έτερος 17χρονος, να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα με εμφανή ίχνη διάρρηξης, η οποία όπως προέκυψε είχε κλαπεί.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Αιγάλεω, όπου και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Κως: ηλικιωμένος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικες

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο