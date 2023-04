Κοινωνία

Φυλή - Τροχαίο: Οδηγός μηχανής έπεσε σε χαράδρα

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ανασύρουν τον οδηγό της μηχανής.

Οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε μία χαράδρα στη θέση Κλημέντι στον δήμο Φυλής.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο έτσι ώστε να απεγκλωβίσει τον οδηγό της μηχανής.

Οι 6 πυροσβέστες με τα δύο οχήματα, κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα και να τον οδηγήσουν σε ένα ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να γίνει διακομιδή του σε νοσοκομείο για τα περαιτέρω.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ αναβάτης μοτοσυκλέτας, ύστερα από εκτροπή της σε χαράδρα στη θέση Κλημέντι του δήμου Φυλής.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 1, 2023

