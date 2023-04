Αθλητικά

Κολοσσός - Άρης: Νίκη οι Ροδίτες, “βλέπουν” 6αδα

Ο Κολοσσός επικράτησε του Άρη και παρέμεινε ζωντανός για μια θέση στην 6αδα.

Ο Κολοσσός υπερασπίστηκε την έδρα του απέναντι στον Άρη, ζευγαρώνοντας τις νίκες απέναντι στους Θεσσαλονικείς και ισορροπώντας το ρεκόρ του σε 10-10, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο πλασάρισμα ενόψει των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 96-90, για την 21η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην 11η ήττα τους.

Η άμυνα του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν κράτησε τους φιλοξενούμενους στους 14 πόντους και η αυξημένη παραγωγικότητα της τέταρτης περιόδου (38π.), οδήγησαν τον Κολοσσό στην επιτυχία.

Ο Σμιθ Κένταλ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 28 πόντους, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ, ενώ ο Μαλίκ Ντίξον πρόσθεσε 20 πόντους και ο Μανώλης Χατζηδάκης 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 41-32, 58-58, 96-90

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Σώμος, Αναστόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος, Ντίξον 20 (4), Χατζηδάκης 13, Κατσίβελης 7, Γιαννόπουλος 3 (1), Σμιθ 28 (4), Μορέιρα 10, Κόφι 10, Τιγκ 2, Χατζηνικόλας 3 (1).

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Χόρχλερ 11 (1), Γκούντγουιν 12, Τολιόπουλος 20 (4), Νότε 17 (3), Νετζήπογλου 8 (1), Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Σανόγκο, Καββαδάς 2, Φίλλιος 8 (2), Χρηστίδης, Χάγκινς.

