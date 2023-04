Αθλητικά

Ιωνικός - Λαύριο: Νίκη με ανατροπή για τους φιλοξενούμενους

Ο Ιωνικός τα έκανε όλα λάθος στο δεύτερο μέρος και ηττήθηκε από το αδιάφορο βαθμολογικά Λαύριο.





Με τεράστια ανατροπή από το -20 (51-31 στο 20΄), το Λαύριο πήρε το «διπλό» στη Νίκαια και συμπλήρωσε τις επτά νίκες στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «μεταλλωρύχοι» επικράτησαν με 90-82 του Ιωνικού, για την 21η αγωνιστική και εάν αύριο (2/4) η Καρδίτσα ηττηθεί στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, τότε οι Νικαιώτες θα παίξουν «τελικό» παραμονής την επόμενη εβδομάδα κόντρα στους «νεοφώτιστους» στην θεσσαλική πόλη.

Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο εικοσάλεπτο, η λήξη του οποίου τον βρήκε στο +20 (51-31), ο Ιωνικός έμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και με το Λαύριο να ενεργοποιεί την άμυνα του και να περιορίζει τους γηπεδούχους στους 31 πόντους στην επανάληψη ήρθαν τα πάνω κάτω...





Κορυφαίοι των νικητών ο Σιρίλ Λανγκεβίν και ο Αλέξανδος Νικολαΐδης με 26 και 24 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τον Ιωνικό ξεχώρισε ο Νίκος Αρσενόπουλος με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 51-31, 68-60, 82-90

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Λόρτος, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κωστής): Νούνιεζ-Καστόγιο 4, Σίμονς 14 (3), Λενέλ 14 (2), Αρσενόπουλος 13 (3), Λέισι 15, Κάπελαν 9 (2), Μπέμπης, Κορκοντζέλος, Χόκινς 13, Αγγελόπουλος.

ΛΑΥΡΙΟ (Λιμνιάτης): Φλαγκ 13 (2), Αλέξανδρος Νικολαΐδης 24 (5), Ίντι 8 (2), Λάνγκεβιν 26, Ζάρας 11 (1), Απόστολος Νικολαΐδης, Ρεμί, Σπρίντζιος, Κολοβέρος 8.

