Τροχαία: Βαρύς ο “φόρος αίματος” στην Αττική τον Μάρτιο

Ο "πόλεμος" της ασφάλτου συνεχίζεται. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια των τροχαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.

Ο "πόλεμος" της ασφάλτου συνεχίζεται, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία Αττικής μόνο τον Μάρτιο σημειώθηκαν 607 τροχαία ατυχήματα με συνολικά 718 παθόντες.

Από αυτά τα τροχαία, τα 9 ήταν θανατηφόρα με 9 νεκρούς και τα 11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες.

Τα υπόλοιπα 587 τροχαία χαρακτηρίζονται ως ελαφρά με 698 ελαφρά τραυματίες.

Τα αίτια

Σύμφωνα με την Τροχαία τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Πάνω από 21.000 παραβάσεις

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 21.515 παραβάσεις από τις οποίες 899 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

318 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 25 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

522 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

173 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

449 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1029 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

953 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

96 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Από την Τροχαία Αττικής σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

