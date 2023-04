Πολιτική

Ο Ραγκούσης δημοσιεύει τη φορολογική του δήλωση

Ο Γιάννης Ραγκούσης προαναγγέλλει ότι αύριο θα δημοσιεύσει την πλήρη δήλωσή του και θα απευθύνει δημόσια "δύο προκλήσεις" προς τον πρωθυπουργό.

Με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας "Κυριακάτικη Δημοκρατία", με τίτλο: «Η έπαυλη Μητσοτάκη Airbnb από το 2014», ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης, προαναγγέλλει ότι αύριο θα δημοσιεύσει την πλήρη δήλωσή του και πως ταυτόχρονα θα απευθύνει δημόσια δύο «προκλήσεις» προς τον πρωθυπουργό. «Θα τολμήσεις να ανταποκριθείς;», ρωτά απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook, όπου παραθέτει και το εν λόγω πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, το οποίο κάνει λόγο για "καυτά ερωτήματα για την άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης της βίλας στην Τήνο", ο κ. Ραγκούσης αναφέρει: «Αγαπητέ Κυριάκο, εδώ πληρώνονται όλα! Όμως επειδή δεν είμαστε ίδιοι, δεν θα κρυφτώ πίσω από εσένα, ή πίσω από συμψηφισμούς. Αύριο Κυριακή θα δημοσιεύσω την πλήρη δήλωσή μου. Ταυτόχρονα θα απευθύνω δημόσια, δύο συγκεκριμένες προκλήσεις προς εσένα. Θα τολμήσεις να ανταποκριθείς;».