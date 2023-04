Αθλητικά

Παναιτωλικός - Λαμία: Νίκη με ανατροπή για τους Φθιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λαμία πήρε σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out.



Πετυχαίνοντας δύο γκολ σε διάστημα 97 δευτερολέπτων, η Λαμία πήρε σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Οι γηπεδούχοι, που αποδοκιμάστηκαν έντονα στο φινάλε, προηγήθηκαν με τον Γιώργο Λιάβα (55’), αλλά Τζέισον Μεντίνα (66’) και Ρούμπεν Μαρτίνεθ (67’, 90’+4’) χάρισαν στους Φθιώτες το σπουδαίο «τρίποντο».

Τα «καναρίνια» μπήκαν... φουριόζα στο γήπεδο, δημιουργώντας και χάνοντας τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες στα πρώτα 10 λεπτά. Αρχικά ο Δημήτρης Κολοβός (40’’) δεν μπόρεσε να νικήσει από πολύ κοντά τον Θανάση Γκαραβέλη που άπλωσε το δεξί του πόδι, εν συνεχεία η σέντρα-σουτ του Νίκου Καρέλη (5’) πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων ενώ στο πλασέ του Λεβάν Σενγκέλια (8’), με τον Γκαραβέλη εξουδετερωμένο, οι αμυνόμενοι απομάκρυναν πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος. Τέλος, ο τερματοφύλακας της Λαμίας έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το φαλτσαριστό σουτ του Σενγκέλια (10’).

Ο Γκαραβέλης ήταν στο σωστό σημείο για να αποκρούσει και το σουτ του Γιόχαν Μάρτενσον στο 15’, στην τελευταία, ουσιαστικά, φάση των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος. Η Λαμία, αφού… πέρασε η καταιγίδα, όχι μόνο ισορρόπησε αλλά θα μπορούσε να βρει γκολ είτε με τον Μαρτίνεθ (22’), είτε με τον Στεφάν Ασκόφσκι (33’) είτε, κυρίως, με τον Νταβίντ Σιμόν (30’) που προσπάθησε από πλάγια να νικήσει τον Γιάννη Ανέστη.

Ό,τι γκολ δεν μπήκε στο πρώτο μέρος, παρά τις τόσες ευκαιρίες, σημειώθηκε στο δεύτερο. Αφού ο Καρέλης βρήκε δίχτυα από την εξωτερική πλευρά στο 50’, ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ στο 55’. Λιάβας και Καρέλης συνεργάστηκαν άψογα, με τον 22χρονο αμυντικό να νικάει, με τη βοήθεια και του Σιμόν, τον Γκαραβέλη για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν το έβαλαν κάτω και έφεραν… τούμπα το ματς σε δυο λεπτά.

Από διαγώνια σέντρα του Σιμόν από τα δεξιά, ο Μεντίνα μπήκε στην πορεία της μπάλας και με το κεφάλι αιφνιδίασε τον Ανέστη για το 1-1. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Λερόι Αμπάντα σέντραρε στην περιοχή του Παναιτωλικού, με τον Μαρτίνεθ να πλασάρει στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι για το 1-2.

Κι ενώ οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου βγήκαν μαζικά μπροστά, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, η Λαμία βρήκε την ευκαιρία για τρίτο τέρμα. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαρτίνεθ χρίστηκε για δεύτερη φορά σκόρερ, πλασάροντας τον Ανέστη έπειτα από την κάθετη πάσα του Νίκου Τσούκαλου. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν αήττητοι για πέμπτο ματς (3-2-0), «πιάνοντας» τον ΠΑΣ Γιάννινα στη 12η θέση, αφήνοντας τον Παναιτωλικό για πέμπτο παιχνίδι μακριά από τη νίκη (0-2-3) και μέσα στην εσωστρέφεια.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Μάρτενσον, Μλάντεν – Σιμόν, Νούνιες, Σλίβκα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λιάβας, Λάρσον, Μλάντεν, Χατζηθεοδωρίδης, Μάρτενσον, Κολοβός (75’ Μόρσεϊ), Σενγκέλια (69’ Ντίας), Ντουάρτε (83’ Βοϊλης), Χουάνπι (75’ Μπουζούκης), Καρέλης (83’ Ζοάο Πέδρο).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Αμπάντα, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Μεντίνα (71’ Τσούκαλος), Ασκόφσκι (46’ Καραμάνος), Τζανδάρης (58’ Σλίβκα), Μαρτίνεθ, Βέργος (79’ Στάνκο), Νούνιες (71’ Μπεχαράνο), Σιμόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Στρεπτόκοκκος Α’: Τρεις θάνατοι παιδιών στην Ελλάδα το 2023

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο