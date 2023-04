Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μιθριδάτης υποψήφιος βουλευτής

Την υποψηφιότητα του ράπερ Μιθριδάτη με τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανάρτησή του στα social media.



Την υποψηφιότητα του ράπερ Μιθριδάτη με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σχετική ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με φωτογραφία τους από τη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου, ο κ. Τσίπρας καλωσορίζει τον Μιθριδάτη στη συστράτευσή του με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ παραθέτει έναν στίχο από το τραγούδι του «Για να μην τα χρωστάω».

Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«‘Όλα στη διαφθορά και μες στην κάμφορα δεν κάνει διαφορά η συμφορά και σφύρα αδιάφορα'. Τα έχει πει ο Μιθριδάτης. Γι' αυτό και συστρατεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Τον καλωσορίζουμε».

