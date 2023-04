Πολιτισμός

Βουλγαρία: Ανακαλύφθηκε κυριλλική επιγραφή του 10ου αιώνα

Μια σημαντική ανακάλυψη έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές έρευνες στην Βουλγαρία.

Μια επιγραφή στα κυριλλικά που χρονολογείται από την εποχή του Τσάρου Συμεών Α' του Μεγάλου, έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές έρευνες, τόνισε ένα μέλος της ομάδας του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, ο αρχαιολόγος Ιβαϊλο Κάνεφ, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων. Το σημείο που εντοπίστηκε το εύρημα ήταν είναι ένα οχύρωμα σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Μπαλάκ Ντερέ δίπλα στο χωριό Χούχλα, κοντά στο Ιβαΐλοβγκραντ στη νότια Βουλγαρία.

Ο Κάνεφ ανακάλυψε ένα φυλαχτό από μολύβδινη πλάκα διπλωμένο στη μέση, καθώς εξερευνούσε την τοποθεσία στο Μπαλάκ Ντερέ.

Η επακόλουθη διαδικασία συντήρησης από την καθηγήτρια Βεσελίνα Ινκοβα έφερε στο φως μια επιγραφή με κυριλλικά γράμματα. Στη συνέχεια, ενώ το αποκρυπτογραφούσε ο καθηγητής Γκεόργκι Σινγκαλέβιτς υπέθεσε ότι η αρχή του κειμένου εισερχόταν στην εσωτερική πλευρά της πλάκας. Οι ερευνητές την ξεδίπλωσαν προσεκτικά και βρήκαν μια μεγάλη παλαιά βουλγαρική κυριλλική επιγραφή.

Το φυλαχτό της πλάκας μολύβδου χρονολογείται στο πρώτο μισό του 10ου αιώνα. Αυτό οδήγησε τους αρχαιολόγους να επικεντρωθούν στη λεγόμενη Χρυσή Εποχή του Τσάρου Συμεών Α' (893-927), συγκρίνοντας ιστορικές πηγές από την εποχή εκείνη.

Τα ευρήματα τοποθετημένα στο αρχαιολογικό του περιβάλλον δίνουν στους επιστήμονες αφορμή να υποθέσουν ότι ανακάλυψαν ένα από τα αρχαιότερα κυριλλικά κείμενα που έχουν ανακαλυφθεί έως τώρα.