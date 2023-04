Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ: Νίκησαν οι Κρητικοί, έμπλεξαν οι Ηπειρώτες

Ο ΟΦΗ έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από τους «Ζωσιμάδες», για τη 2η αγωνιστική των Play Out. Σε δύσκολη θέση ο ΠΑΣ Γιάννινα.



Χάρη σε ένα γκολ του Έρικ Λάρσον στο 20ο λεπτό, ο ΟΦΗ έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από τους «Ζωσιμάδες», για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας έφερε, έτσι, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον ΠΑΣ Γιάννινα, που αισθάνεται πλέον έντονα τη θηλειά του υποβιβασμού γύρω από... το λαιμό του.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυναμικά, όμως ήταν φλύαροι. Σε αντίθεση με τους Κρητικούς. Μπορεί στο 18’ ο Νουά Ντίκο να έστειλε με το κεφάλι την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παναγιώτη Τσιντώτα, όμως δυο λεπτά μετά, ο Λάρσον δε λάθεψε. Ο Σουηδός ήταν αποδέκτης του ωραίου συνδυασμού των Ντίκο, Κοσμά Τσιλιανίδη και με αριστερό σουτ έκανε το 0-1.

Το γκολ «πάγωσε» τους Ηπειρώτες που δε βρήκαν αντίδραση ως το τέλος του πρώτου μέρους. Οι προσπάθειες των Σταύρου Πήλιου (34’) και Γιώργου Παμλίδη (37’) δεν ανησύχησαν καν τον Χρήστο Μανδά. Αντίθετα, ο Τσιντώτας χρειάστηκε να επιστρατεύσει τα αντανακλαστικά του για να σταματήσει τον Ντίκο σε τετ-α-τετ στο 66ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, ο ΠΑΣ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως η κεφαλιά του Ροντρίγκο Εραμούσπε, μετά το κόρνερ του Σωτήρη Νίνη, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μανδά.

Οι παίκτες του Θανάση Στάικου συνέχισαν να απειλούν, αλλά ούτε η κεφαλιά του Αχμάντ Μορέιρα βρήκε στόχο στο 76’. Ηταν κι η τελευταία, ουσιαστικά, φάση του αγώνα, με τον ΟΦΗ να κρατάει σχετικά εύκολα το «τρίποντο», βάζοντας πια σε μεγάλους μπελάδες τον ΠΑΣ, ο οποίος συμπλήρωσε 11 αγώνες (0-6-5) μακριά από τη νίκη, μπλέκοντας για τα καλά στη «μάχη» για την παραμονή στην κατηγορία.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Ριένστρα, Μορέιρα – Λάρσον, Θοράρινσον.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Πήλιος, Μπιλμπάο (81’ Σταματελόπουλος), Μορέιρα, Παμλίδης (57’ Ροσέρο), Εραμούσπε, Ριένστρα (46’ Νίνης), Μπορταγκαράι, Τζίνο (90’+1’ Τζίμας), Μπαλάν.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης, Περέα, Νέιρα (68’ Τοράλ), Μπάκιτς, Τσιλιανίδης (46’ Ντιουσέ), Ντίκο (68’ Φελίπε).

