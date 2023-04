Κοινωνία

Ληστείες στο Μετρό: Έβαζαν στο... μάτι νεαρούς επιβάτες και τους “ξάφριζαν”

Είχαν "ρημάξει" επιβάτες σε σταθμούς του Μετρό. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών, πώς δρούσαν.

Δύο Ιρακινοί, 15 και 22 ετών, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, κατηγορούμενοι ότι διέπρατταν ληστείες κατά συρροή σε σταθμούς του Μετρό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης αλλεπάλληλων περιστατικών ληστειών στους σταθμούς του Κεραμεικού, της Αγίας Μαρίνας, του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, οι δύο κατηγορούμενοι πλησίαζαν κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, μέσα σε σταθμούς, και με τη χρήση ή απειλή βίας τους αφαιρούσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα ή άλλα τιμαλφή.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις ληστειών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

