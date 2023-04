Αθλητικά

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Επίθεση με ρόπαλα σε οπαδούς του Ηρακλή

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο ένας εξ αυτών στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ.

Επεισόδιο, το οποίο αποδίδεται σε οπαδικά κίνητρα, εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με ρόπαλα σε μία παρέα οπαδών του Ηρακλή που βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης.

Τραυματίστηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο ένας από τους τραυματίες δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι ενώ οι άλλοι δυο είναι χτυπημένοι στα άκρα. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία στους γιατρούς.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι επρόκειτο για καταδρομική επίθεση, η οποία δεν κράτησε παραπάνω από ένα λεπτό. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ επέβαιναν σε δίκυκλες μηχανές.

Ήδη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν έρευνες, εξετάζοντας - μεταξύ άλλων - υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

