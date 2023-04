Κόσμος

Ισημερινός – κατολίσθηση: Ακόμη ανασύρουν σορούς από τα ερείπια

Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς υπάρχουν και δεκάδες αγνοούμενοι.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 67 συνεχίζουν να αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που έθαψε μέρος συνοικίας της πόλης Αλαουσί, στις Άνδεις, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο από τις αρχές.

Γιγάντιο τμήμα ορεινού όγκου αποκολλήθηκε τη νύχτα της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα και καταπλάκωσε συνοικία στην περιφέρεια της πόλης 45.000 κατοίκων στην επαρχία Τσιμποράσο, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο.

Η εισαγγελία του Ισημερινού ανέφερε χθες μέσω Twitter πως έχουν πλέον επιβεβαιωθεί 27 θάνατοι μετά την κατολίσθηση στην Αλαουσί.

Κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς της εθνικής γραμματείας αντιμετώπισης κινδύνων (SNGR), υπάρχουν επίσης 38 τραυματίες, 67 άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται και συνολικά περίπου 850 πληγέντες. 57 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν χθες, «για έκτη συνεχόμενη ημέρα, την αναζήτηση των αγνοουμένων», υπογράμμισε η SNGR.

Ο τομέας όπου βρίσκεται η Αλαουσί είχε τεθεί σε «κίτρινο συναγερμό» από τον Φεβρουάριο, εξαιτίας βροχοπτώσεων.

Λόγω του φονικού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον Μάρτιο και των βροχών, των πλημμυρών και των κατολισθήσεων από την αρχή της χρονιάς, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 14 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, ώστε να μπορέσουν να αποδεσμευτούν πόροι για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες.

Το κύμα κακοκαιρίας από τον Ιανουάριο κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Πριν καν από την κατολίσθηση της περασμένης Κυριακής, από την αρχή της χρονιάς παρόμοια συμβάντα είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους και άφησαν άστεγους άλλους 346. Πάνω από 6.900 σπίτια υπέστησαν ζημιές, 72 καταστράφηκαν ολοσχερώς.

