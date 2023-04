Κόσμος

Βουλγαρία – εκλογές: Στις κάλπες για 5η φορά μέσα σε 2 χρόνια

Την ώρα που ο πληθυσμός αδυνατεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, βυθίζεται στη φτώχεια και καταγγέλλει την αξιοθρήνητη κατάσταση του συστήματος υγείας.

Για πέμπτη φορά μέσα σε δυο χρόνια —ρεκόρ στην ΕΕ—, οι ψηφοφόροι στη Βουλγαρία, στα όρια της υπομονής τους, καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο τους κοινοβούλιο, με φόντο το πολιτικό αδιέξοδο και τον διχασμό όσον αφορά την υποστήριξη της Σόφιας στην Ουκρανία, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε όταν εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι εκλογές αυτές προκηρύχθηκαν διότι κανένα κόμμα δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις προηγούμενες, οι οποίες διεξήχθησαν πριν από μόλις έξι μήνες.

Ο ελπίδες που γέννησε το κύμα μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της διαφθοράς το καλοκαίρι του 2020 μοιάζουν πια πολύ μακρινές στη χώρα 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων, το φτωχότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, που έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως δυο φιλοδυτικές παρατάξεις θα δώσουν μάχη στήθος με στήθος.

Η κεντροδεξιά συμμαχία GERB-SDS του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, 63 ετών, και το φίλα προσκείμενο στις επιχειρήσεις συντηρητικό μπλοκ PP-DB του πρώην πρωθυπουργού Κίριλ Πέτκοφ, 42 ετών, φέρονται να συγκεντρώνουν περί το 25-26% των προθέσεων ψήφου, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Μετά την πτώση του κ. Μπορίσοφ, έπειτα από μια δεκαετία στην εξουσία, δεν έχει αναδειχθεί κάποιο κόμμα ικανό να εξασφαλίσει μεγάλο ποσοστό ή κάποια σταθερή συμμαχία και οι προσωρινές κυβερνήσεις διαδέχονται η μια την άλλη.

Ο οικονομικός μαρασμός που επέτειναν οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και ο διχασμός σε μια χώρα ιστορικά και πολιτιστικά κοντά στη Μόσχα, που διχάζεται για τη βοήθεια στο Κίεβο, επιτείνουν το κλίμα απογοήτευσης.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 και θα κλείσουν στις 20:00. Οι δημοσκοπήσεις εξόδου θα ακολουθήσουν λίγη ώρα αργότερα, όμως τα επίσημα τελικά αποτελέσματα δεν αναμένεται προτού περάσουν ως και τέσσερις ημέρες.

Η αγωνία αρκετών Βουλγάρων είναι ότι από τις σημερινές κάλπες θα προκύψει η ίδια ισορροπία δυνάμεων και άρα το πολιτικό αδιέξοδο θα αναπαραχθεί, την ώρα που ο πληθυσμός αδυνατεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, βυθίζεται στη φτώχεια και καταγγέλλει την αξιοθρήνητη κατάσταση του συστήματος υγείας.

