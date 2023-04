Κοινωνία

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν τρεις γυναίκες και να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δυο αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του Πεδίον του Άρεως.

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, τρεις γυναίκες απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένες από Ι.Χ.Ε όχημα, με χρήση διασωστικής σειράς και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Συνολικά, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

