Εκλογές στη Φιλανδία… με το βλέμμα στο ΝΑΤΟ

Η αναμέτρηση θα είναι ντέρμπι για τρεις, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Οι ψηφοφόροι στη Φινλανδία προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα βρίσκονται σε στενή απόσταση μεταξύ τους, αφήνοντας την πρωθυπουργό Σάνα Μάριν να παλεύει για τη θέση της.

Το συντηρητικό κόμμα Εθνική Συμμαχία, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Οικονομικών Πέτερι Όρπο, έμοιαζε να έχει μικρό προβάδισμα πριν από την εκλογική διαδικασία — ωστόσο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγείται ελάχιστα έναντι του ακροδεξιού κόμματος Οι Φινλανδοί της Ριίκα Πούρα και των Σοσιαλδημοκρατών της Μάριν.

Τα εκλογικά τμήματα στη βορειότερη χώρα της ΕΕ θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα με βάση ψήφους που έχουν κατατεθεί εκ των προτέρων αναμένεται να γίνουν γνωστά αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης ενώ τα προκαταρκτικά τελικά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα περί τα μεσάνυχτα.

Η Μάριν, 37 ετών, είναι πρωθυπουργός της Φινλανδίας από τα τέλη του 2019, επικεφαλής κεντροαριστερού συνασπισμού πέντε κομμάτων. Ο υποψήφιος του κόμματος που βγαίνει πρώτο παραδοσιακά αναλαμβάνει τη θέση του πρωθυπουργού στη Φινλανδία —αυτός ο άγραφος κανόνας ακολουθείται χωρίς εξαίρεση από το 1987— με προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογές αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι τρεις βασικοί υποψήφιοι δίνουν αμφίρροπη μάχη, την ώρα που η Φινλανδία ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να γράψει νέα σελίδα στην Ιστορία της με την είσοδό της στο ΝΑΤΟ.

Το κοινοβούλιο της χώρας έχει 200 έδρες. Ο σχηματισμός κυβέρνησης διαρκεί κατά μέσον όρο έξι εβδομάδες.

Η Μάριν αναμένεται τουλάχιστον να οριστεί υπηρεσιακή πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα όταν η Φινλανδία θα γίνει επίσημα μέλος του ΝΑΤΟ, μετά το τελευταίο απαραίτητο πράσινο φως που έδωσε η Τουρκία την Πέμπτη. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να επηρεάσει τη διαδικασία αυτή, καθώς όλα τα μεγάλα κόμματα τίθενται υπέρ της ένταξης της χώρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

