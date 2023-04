Οικονομία

Γεωργιάδης για “Πασχαλινό καλάθι”: Η τιμή - στόχος για το αρνί

Πότε κάνει πρεμιέρα το «πασχαλινό καλάθι» και τι θα περιλαμβάνει. Γιατί «απογειώθηκαν» οι τιμές σε αρνί και κατσίκι.

«Την Τετάρτη ξεκινάει το καλάθι του Πάσχα, θα συμπεριλαμβάνει αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια αυγά. Κάναμε αρκετές συζητήσεις και με τους κτηνοτρόφους και με τα σούπερ μάρκετ για την τιμή που θα μπορούμε να έχουμε στο αρνί και το κατσίκι.

Φέτος, το αρνί και το κατσίκι έχουν πρωτόγνωρη αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Στόχος είναι, η τιμή του αρνιού να μείνει γύρω στα 10 ευρώ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Φέτος έχουμε μικρότερη παραγωγή και λόγω του Πάσχα των Καθολικών υπήρξε πολύ μεγάλη εξαγωγή και γι΄αυτό πιέστηκαν και οι τιμές», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

