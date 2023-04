Κοινωνία

Τροχαίο: Ντελιβεράς τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Σοβαρά τραύματα υπέστη ο διανομέας, μετά την σύγκρουση αυτοκινήτου με το μηχανάκι του.

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με θύμα οδηγό μηχανής και μάλιστα διανομέα σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:30 του Σαββάτου στα Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη ακριβώς πάνω στον κόμβο του Κλαδισού, όταν ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο συγκρούσθηκε με το μηχανάκι που οδηγούσε ο διανομέας ο οποίος τραυματίστηκε πέφτοντας στο οδόστρωμα.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπαιδικά τραύματα.

Τις συνθήκες του ατυχήματος ερευνά το τμήμα τροχαίας Χανίων.

Πηγή: flashnews.gr

