Ραγκούσης: ανάρτηση για το σπίτι στην Πάρο και την περιουσία του

Τι αναφέρει σε κείμενο του στα social media, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο έγγραφο, για τα έσοδα απο την ενοικίαση του σπιτιού, το δάνειο για την κατασκευή του και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση, την οποία είχε προαναγγείλει το Σάββατο, με την οποία ενημερώνει, όπως αναφέρει, τους πάντες για την περιουσία του και την εεξέλιξη της από όταν μπήκε στην πολιτική μέχρι σήμερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, κάνει αναφορές σε καταθέσεις και δάνεια, αλλά και δίνει εξηγήσεις για το περιβόητο σπίτι στην Πάρο, που τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης με την ΝΔ, μετά από δημοσιεύματα για την εμπορική αξιοποίηση της βίλας.

Αναλυτική η ανάρτηση του Γιάννη Ραγκούση:

«Τι είχα όταν μπήκα στην πολιτική, τι έχω τώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τολμάει να δώσει στη δημοσιότητα την εξέλιξη της περιουσίας του από τότε που ο πατέρας του κι αυτός μπήκαν στην πολιτική;

Επειδή δεν είμαστε ίδιοι, δεν θα κρυφτώ πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την εξοχική του βίλα (όχι μόνιμη κατοικία του) που αξιοποιεί τουριστικά στην Τήνο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία». Άλλωστε είμαι βέβαιος ότι θα προσέλθει ο ίδιος στην επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής ώστε να δώσει όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, απαντώντας σε ένα προς ένα τα ερωτήματα που απευθύνει το κόμμα του προς εμένα.

Ωστόσο, από αυτές τις συκοφαντίες και την εκστρατεία τόνων λάσπης που έχω δεχτεί τις τελευταίες ημέρες από τη ΝΔ, οφείλω να προστατέψω όχι μόνο τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, αλλά και τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα μου, καθώς και τα χιλιάδες μέλη και ψηφοφόρους μας.

Αποφάσισα λοιπόν, αντί να καταφύγω σε αποσπασματικές απαντήσεις και συμψηφισμούς, να κάνω κάτι πολύ σημαντικότερο.

Κάτι που οι πολίτες συνεχώς λένε ότι πρέπει να γίνεται.

Αποφάσισα να μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα, για τη μεγάλη μου αλήθεια.

Να δηλώσω δημόσια τι είχα όταν μπήκα στην πολιτική το 2007 και τι έχω σήμερα.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΥ:

Μετά το 2007, δηλαδή μετά από 8 χρόνια ως βουλευτής και 2,5 χρόνια ως υπουργός:

Οι καταθέσεις μου είναι μειωμένες κατά 150.000€ περίπου. Η ακίνητη περιουσία μου, όχι μόνο δεν αυξήθηκε ουσιαστικά από αγορές, αλλά μειώθηκε κατά δύο σημαντικά ακίνητα, αξίας 160.000€, που αναγκάστηκα να εκποιήσω το 2018 και το 2021, ώστε μαζί με την ενοικίαση του σπιτιού μου να ανταποκριθώ στα έξοδά μου, ιδίως για την περίοδο μετά το 2012. Τα δάνειά μου δεν παραμένουν ανεξήγητα στάσιμα, όπως του κ.Μητσοτάκη, του κ.Γεωργιάδη και των άλλων υπουργών. Αποπληρώνονται κανονικά μέχρι σήμερα, χωρίς καμία ατομική-χαριστική ρύθμιση, όπως θα δούμε αν υπάρχει για τα μέλη της κυβέρνησης κατά τον έλεγχό τους στην επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, που ζήτησα να ελέγξει εμένα κι εκείνους.

Α. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΧΑ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΩ ΤΩΡΑ:

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΛΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Το 2007-2008, οι συνολικές μου αποταμιεύσεις υπερέβαιναν τις 200.000€, ενώ σήμερα ανέρχονται σε περίπου 60.000 €, από τις οποίες, οι 26.000€ προέρχονται από την πρόσφατη πώληση του Ι.Χ αυτοκινήτου μου.

Κανένα άλλο τραπεζικό προϊόν (αποταμιευτικό ή επενδυτικό) δεν διαθέτω πλην των καταθέσεων αυτών.

ΔΑΝΕΙΑ

Για την επιχειρηματική μου δραστηριότητα, ενοικίασης του σπιτιού μου, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική Τράπεζα, έχω συνάψει, προσωπικά, τα ακόλουθα 6 δάνεια, μετά το 2014:

το 2014, δάνειο 30.000€, αποπληρώθηκε το 2017.

το 2015, δάνειο 20.000€, αποπληρώθηκε το 2018.

το 2018, δάνειο 14.000€, αποπληρώθηκε το 2021.

το 2019, δάνειο 37.700€, αποπληρώνεται κανονικά, σημερινή οφειλή 14.540,91€.

το 2020, δάνειο 15.000€, αποπληρώνεται κανονικά, σημερινή οφειλή 9.098,24€.

το 2020, δάνειο 6.762€, αποπληρώνεται κανονικά, σημερινή οφειλή 4.243,68€

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΓΟΡΑ.

το 2022, αγορά έναντι 8.000€ , μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου αγροτεμαχίου, εκτός σχεδίου στον Κώστο Πάρου (αντικειμενικής αξίας 2.669 €).

ΠΩΛΗΣΗ.

το 2018, πώληση διαμερίσματος κατασκευής 1974, στο Χολαργό, έναντι 88.000€ (αντικειμενικής αξίας 65.673€),

το 2021, πώληση οικοπέδου στον Κώστο Πάρου, έναντι 73.000€ (αντικειμενικής αξίας 48.010€).

Β. Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ.

Το δάνειο από τον ΟΕΚ, που έλαβε το 2007, επί κυβέρνησης ΝΔ, η πρώην σύζυγός μου, ως τρίτεκνη μητέρα και εργαζόμενη από 18 ετών, εξοφλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011.

Η νομοθεσία που θέσπισε για πρώτη φορά, τη νόμιμη δυνατότητα να ενοικιάζονται σπίτια για τουριστική χρήση με σήμα του ΕΟΤ, ψηφίστηκε το 2013, με το Νόμο 4179, πάλι επί κυβέρνησης ΝΔ.

Το 2013, έκανα έναρξη της ατομικής μου επιχείρησης για την ενοικίαση της μόνιμης κατοικίας μου, καθώς και το 2014 εξέδωσα το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, που η νέα νομοθεσία είχε προβλέψει.

Για πρώτη φορά το σπίτι μου ενοικιάστηκε ως τουριστικό, το καλοκαίρι του 2014,

δηλαδή 3 χρόνια μετά την εξόφληση του δανείου του ΟΕΚ.

Όταν επομένως εντελώς κακόβουλα και συκοφαντικά, η ΝΔ και συγκεκριμένα ΜΜΕ, λένε, γράφουν και μεταδίδουν ότι «με δάνειο του ΟΕΚ έχτισε βίλα για να κερδοσκοπεί», όχι μόνο ψεύδονται συνειδητά αλλά προσβάλουν και τη νοημοσύνη των πολιτών.

Ουσιαστικά είναι σαν να λένε πως :

εγώ έβαλα την κυβέρνηση της ΝΔ το 2007 να δώσει δάνεια σε όλους τους τρίτεκνους δικαιούχους του ΟΕΚ,

εγώ γνώριζα το 2007 ότι θα πάψω να είμαι βουλευτής το 2012 και άρα είχα προβλέψει από το 2007 ότι θα χρειαζόμουν να νοικιάζω το σπίτι μου για βιοποριστικούς λόγους,

και κυρίως είναι σαν να λένε ότι εγώ έβαλα και την επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ του 2013, να θεσμοθετήσει τη νόμιμη δυνατότητα ενοικίασης της μόνιμης κατοικίας των πολιτών, ως τουριστικής κατοικίας.

Ωστόσο, επειδή έφτασαν μέχρι του έσχατου σημείου να υπονοήσουν μαύρα αδήλωτα εισοδήματα, φοροδιαφυγή, ακόμη και ότι είμαι κάτοχος off shore εταιρειών τους απαντώ:

μέχρι τελευταίο ευρώ, όλα τα ακαθάριστα έσοδα από την ενοικίαση του σπιτιού μου όπως ακριβώς προβλέπεται από τη νομοθεσία, είναι δηλωμένα στο Ε3 κι όχι στο Πόθεν Έσχες.

Οι συγκρίσεις που κάνουν με το Πόθεν Έσχες μου, είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικές.

Για παράδειγμα, η αντιπαραβολή των Πόθεν Έσχες μου, των ετών 2018,2019,2020, με το αναληθές πόσο των 14.500€ είναι απολύτως κατασκευασμένη.

Τα συγκεκριμένα έτη οι -τονίζω- μεικτές και μέγιστες εβδομαδιαίες τιμές ήταν 12.500€ (Αύγουστο), 7.700€ (Ιούλιο), 5.700€ (Ιούνιο,Σεπτέμβριο).

Όμως, το επίσης σημαντικό που σκοπίμως αποκρύπτουν είναι ότι όπως τόνισα, πρόκειται για μεικτές τιμές. Δηλαδή ότι από αυτές τις τιμές που εμφανίζουν ως εβδομαδιαίο έσοδο, πρέπει να αφαιρεθεί:

το 22% που είναι η προμήθεια του γραφείου,

το 13% που είναι ΦΠΑ,

άλλοι φόροι και τέλη και βεβαίως να υπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις,

καθώς και τα έξοδα λειτουργίας, όπως μισθοδοσία, λειτουργικά, συντηρήσεις, επισκευές, αποσβέσεις κλπ.



Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα παραπάνω αλλά και για κάθε απορία που δήθεν έχει η κίτρινη ΝΔ (τ.μ. κλπ), οι λεπτομέρειες και τα επίσημα έγγραφα θα δοθούν αναλυτικά στην επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, που αποτελείται από 7 ανώτατους εν ενεργεία δικαστικούς και μόλις 3 βουλευτές, και από την οποία ζήτησα να ελεγχθώ μαζί με τον κ.Μητσοτάκη και τους υπουργούς του.

Μέχρι τότε, μόνο δύο επισημάνσεις:

Όσον αφορά τη γελοιότητα που επικαλούνται με τα 13 διαφορετικά ονόματα του σπιτιού μου στο διαδίκτυο, αυτά οφείλονται στα 13 διαφορετικά τουριστικά γραφεία που προωθούν την ενοικίασή του σε πελάτες στο εξωτερικό. Όπως το δικό μου, έτσι και κάθε σπίτι, κάθε βίλα στην Ελλάδα που ενοικιάζεται μέσω αυτών των εξειδικευμένων και αξιόλογων τουριστικών γραφείων, έχει ένα διαφορετικό όνομα σε κάθε γραφείο με το οποίο συνεργάζεται. Άρα, κάθε σπίτι προς ενοικίαση έχει 10 ή 15 ή 20 διαφορετικά ονόματα, ανάλογα με πόσα γραφεία συνεργάζεται. Όμως, για κάθε σπίτι, ο αριθμός ΜΗΤΕ από τον ΕΟΤ με τον οποίο προβάλεται, είναι ένας και μοναδικός. Τους υπογράφω όποτε θελήσουν, πληρεξούσιο που θα συντάξει ο κ.Γεραπετρίτης, ώστε να ψάξουν παντού στον κόσμο να βρουν εάν είμαι δικαιούχος κάποιας off shore εταιρείας. Αν βρουν το παραμικρό θα τους το μεταβιβάσω και θα παραιτηθώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμάει να υπογράψει ένα τέτοιο πληρεξούσιο;

Τολμάει να δώσει στη δημοσιότητα την εξέλιξη της περιουσίας του από τότε που ο πατέρας του κι αυτός μπήκαν στην πολιτική;»

