Πρόταση γάμου: Η ρομαντική έμπνευση κατέληξε σε…εφιάλτη (εικόνες)

Είχε νοικιάσει ακόμη και αεροπλάνο, αλλά κατέληξε να «ισοπεδωθεί» από το προσωπικό ασφαλείας.

Η ρομαντική χειρονομία ενός άνδρα, στις ΗΠΑ, μετατράπηκε σε εφιάλτη σε έναν πρόσφατο αγώνα μπέιζμπολ, όταν το προσωπικό ασφαλείας ενεπλάκη και κατέστρεψε τη στιγμή.

Ο άνδρας είχε προγραμματίσει να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχε κανονίσει να μεταδοθεί η πρόταση γάμου στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα είχε νοικιάσει ένα αεροπλάνο για να πετάξει πάνω από το γήπεδο με ένα πανό που έγραφε «Θα με παντρευτείς;».

Ωστόσο, καθώς ο άνδρας γονάτιζε και άνοιγε το κουτί με το δαχτυλίδι, ένας άνδρας από το προσωπικό ασφαλείας έτρεξε προς τα πάνω του και τον ισοπέδωσε. Ο άνδρας ήταν μπερδεμένος και προσπάθησε να εξηγήσει ότι είχε κανονίσει την πρόταση γάμου με το στάδιο, αλλά το προσωπικό ασφαλείας δεν άκουγε.

Η διοίκηση του σταδίου ζήτησε έκτοτε συγγνώμη για το περιστατικό, λέγοντας ότι το προσωπικό ασφαλείας είχε παρερμηνεύσει την κατάσταση και ενήργησε ανάρμοστα.

Πηγή: gazzeta.gr

Tbh all stadium proposals should be neutralized like this pic.twitter.com/T0IPsPfdAB

— Emily Nyman (@EmSheDoesIt) March 31, 2023

