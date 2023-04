Κοινωνία

Πειραιάς: Φωτιά σε μαγαζί με χρώματα (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής, Επί τόπου έσπευσε και βραχιονοφόρο όχημα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε κατάστημα με χρώματα στον Πειραιά.

Η επιχείρηση βρίσκεται επί της οδού Γούναρη.

Επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στην περιοχή έχει σπεύσει και βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Μία γυναίκα καλά στην υγεία της απομακρύνθηκε από το επταώροφο κτήριο.

Στο κτήριο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν άτομα καθώς στους ορόφους στεγάζονται γραφεία τα οποία είναι κλειστά.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

