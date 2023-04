Κοινωνία

Κοκαΐνη: Σύλληψη ποδοσφαιριστή και επιχειρηματία με ποσότητα ναρκωτικών

Ο παίκτης έχει περάσει από τα γήπεδα της SuperLeague, ενώ έχει παίξει και στο εξωτερικό. Κρυμμένα σε απόκρυφο σημείο του σώματος είχε τα ναρκωτικά ο επιχειρηματίας.

Με σημαντική ποσότητα κοκαΐνης συνελήφθησαν δυο άτομα το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Τρικάλων.

Πρόκειται για έναν εν ενεργεία ποδοσφαιριστή ομάδας Γ’ Εθνικής, ο οποίος παλιότερα είχε αγωνιστεί και στην Superleague, αλλά και στο εξωτερικό και έναν νεαρό επιχειρηματία, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr, οι δυο άντρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες μέρες και χθες το βράδυ τους έγινε “μπλόκο” στα διόδια του Ε-65, από άντρες της Ασφάλειας Τρικάλων και της ΟΠΚΕ.

Στον έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε κάτι, ωστόσο στη συνέχεια και αφού μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, βρέθηκαν σε απόκρυφα σημεία του σώματος του επιχειρηματία 90 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ποδοσφαιριστής και επιχειρηματίας είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.

