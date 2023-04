Κοινωνία

Κακοκαιρία “ILINA”: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Που και πότε αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα. Ποιες περιοχές θα πληγούν. Ποια ειναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επιδείνωσης του καιρού.

Το σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "ILINA" προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο έως και την Τρίτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους, αναφέρει η ΕΜΥ σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε. Ειδικότερα η ΕΜΥ αναφέρει ότι:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα:

από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία και την κεντρική Στερεά από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία μέχρι τις βραδινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν την Τρίτη:

μέχρι τη νύχτα στα νησιά του βορείου και του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη νότια Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.

Ισχυροί νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο ανατολικό Αιγαίο από τη Δευτέρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης

