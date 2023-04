Κοινωνία

Πειραιάς - Φωτιά: Το Διοικητικό Πρωτοδικείο θα μείνει κλειστό επ΄ αόριστον (εικόνες)

Στο πολυώροφο κτήριο, στεγάζονται εκτός των άλλων οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου. Τι αναφέρει η εκπρόσωπος του και για διάρρηξη που σχετίζεται με αρχεία για εκκρεμείς υποθέσεις.

Τα χειρότερα αποσοβήθηκαν στον Πειραιά, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής, μετά το ξέσπασμα της φωτιάς σε μαγαζί με χρώματα, στο ισόγειο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Ωστόσο, λόγω και των υλικών που παραδόθηκαν στις φλόγες, πυκνοί τοξικοί καπνοί τύλιξαν όλους τους υπερκείμενους χώρους καταστημάτων και γραφείων, όπου μεταξύ άλλων λειτουργεί και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Πρωτοδικείου, αφού αναφέρεται στην φωτιά και ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο δεν θα λειτουργήσει μέχρι νεοτέρας, σημειώνει και την διάρρηξη που έγινε προ καιρού σε γραφεία του Πρωτοδικείου και στο πλαίσιο της οποίας εκλάπησαν υπολογιστές δικαστές που περιείχαν και αρχεία για εκκρεμείς υποθέσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, Πρωτοδίκης Ζηνοβία Κορκοτίδου "Σήμερα το πρωί (Κυριακή 2.4.2023) εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται, μεταξύ άλλων γραφείων, υπηρεσιών και εμπορικών καταστημάτων το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 31-33 στον Πειραιά.

Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε σε ευρισκόμενο εντός στοάς ισόγειο κατάστημα πώλησης χρωμάτων της παραπάνω πολυκατοικίας, δηλαδή σε χώρο όπου αποθηκεύονται άκρως εύφλεκτα υλικά. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και εξακολουθούν να επιχειρούν, ώστε να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο και να μη επεκταθεί στα άνωθεν του ισογείου και στα πέριξ της πολυκατοικίας διαμερίσματα.

Ωστόσο, τοξικές αναθυμιάσεις και πυκνοί καπνοί έχουν γεμίσει τους λοιπούς χώρους του κτιρίου, καθιστώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο κτίριο παραδίδεται στις φλόγες (η πρώτη ήταν κατά τη δεκαετία του 1980) και ότι προ τριών μηνών περίπου είχε σημειωθεί διάρρηξη του κτιρίου, κατά την οποία παραβιάσθηκαν 7 πόρτες γραφείων, μεταξύ των οποίων το αρχείο του Δικαστηρίου, το computer room και γραφεία Προέδρων, ενώ εκλάπησαν, μεταξύ άλλων, υπηρεσιακοί υπολογιστές που ανήκουν σε δικαστές και πιθανόν περιέχουν αρχεία που σχετίζονται με εκκρεμείς υποθέσεις.

Το σημερινό θλιβερό γεγονός, που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας και την ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου κτιρίου και καθιστά άκρως επιτακτική την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

Ήταν τυχαίο και ευτυχές ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα μη εργάσιμη, κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα και το Δικαστήριο είναι κλειστά. Ευχόμαστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Δικαστηρίου και να μην θρηνήσουμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών ή την πρόκληση σωματικών βλαβών στο προσωπικό του Δικαστηρίου, σε δικηγόρους και πολίτες. Στο χώρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά βρέθηκε άμεσα ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου, κ. Δήμος Χρυσός, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων. Το κτίριο και οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου αναμένεται να παραμείνουν κλειστές μέχρι να αξιολογηθεί το μέγεθος της ζημιάς".





