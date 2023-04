Οικονομία

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας σε λεωφορεία - τρόλεϊ την Δευτέρα

Ποιες ώρες θα εξαφανιστούν από τους δρόμους τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία. Ποια δρομολόγια αστικών λεωφορείων θα εκτελεστούν χωρίς διακοπή.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 από τις 11:00 έως τις 16:00 σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων.

Τα δρομολόγια στις γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Το Σωματείο Τεχνικών και Εργαζομένων ΟΑΣΑ - ΟΣΥ αποφάσισε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα 3 Απριλίου και ώρα 12:00 στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ με στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 16:00.

«Μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που θρηνήσαμε αθώα θύματα, είναι επιβεβλημένο έστω και τώρα να διασφαλίσουμε στο επιβατικό κοινό και στους συναδέλφους μας ασφαλείς δημόσιες μαζικές μεταφορές μέσω ανανέωσης του στόλου μας και υλοποίηση της ΕΣΣΕ» τονίζει η ανακοίνωση των εργαζομένων.

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ σε ανακοίνωσή της ζητά μονιμοποίηση μέτρων προστασίας και ασφάλειας και αναφέρει πως κλιμάκιο θα παρευρεθεί στις 12:00 στο υπουργείο Μεταφορών ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να κινηθούν κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

