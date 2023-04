Πολιτική

Εκλογές: κόντρα για Μητσοτάκη - Ραγκούση και τα σπίτια σε Τήνο και Πάρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για την βίλα που νοικιάζει, το δάνειο του ΟΕΚ και την περιουσία του. Η απάντηση της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το δημοσίευμα για την ενοικίαση σπιτιού της Μαρέβας Μητσοτάκη στην Τήνο.

Νέα σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο τις κάλπες της 21ης Μαΐου, πυροδότησαν αναφορές και δημοσιεύματα για τα σπίτια του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο και για σπίτι της Μαρέβας Μητσοτάκη στην Τήνο, που φέρονται να ενοικιάζονται σε παραθεριστές.

Απαντώντας σε όσα του καταμαρτυρούν, για την απόκτηση της βίλας στην Πάρο, μέσω δανείου του ΟΕΚ με ευνοϊκούς όρους, ο Γιάννης Ραγκούσης, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε το πρωί στο επίμαχο ακίνητο, καθώς και συνολικά στην μεταβολή της περιουσίας του από την ημέρα που μπήκε στην πολιτική μέχρι σήμερα.

Το μεσημέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, καλούσε τον Πρωθυπουργό να πράξει ανάλογα, με αφορμή δημοσιεύματα για ένα σπίτι της οικογένειας του στην Τήνο, αναφέροντας τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης, μην έχοντας απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία σερβίροντας ξαναζεσταμένο φαγητό για το σπίτι του κ. Ραγκούση στη Πάρο. Μάλλον δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα, ειδικά για τον κ. Μητσοτάκη. Σήμερα που ο κ. Ραγκούσης απάντησε και έδωσε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στη δημοσιότητα, περιμένουμε το ίδιο και από τον πρωθυπουργό, ιδίως μετά την αποκάλυψη της «Δημοκρατίας» πως νοικιάζει ως airbnb από το 2014 το εξοχικό της Τήνου, που έχει μεσοτοιχία με τον κ. Χριστοφοράκο της Siemens. Θα δώσει όλα τα στοιχεία για την ενοικίαση της βίλας της Τήνου στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής και στη δημοσιότητα, όπως θα έπραττε κάθε Ευρωπαίος πολιτικός σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ή μήπως έχει κάτι να κρύψει; Σε κάθε περίπτωση θα προτείναμε στη ΝΔ να ασχοληθεί με τις προγραμματικές μας διάφορες, γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί. Και κυρίως γιατί ό,τι και να κάνουνε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι και αυτό δε κρύβεται»

Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρονταν τα εξής, σε σχέση με το πρωτοσέλιδο και το σπίτι της Τήνου:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία με τα μόνιμα όπλα του, το ψέμα και την τοξικότητα, επιχειρεί μια μάταιη προσπάθεια αντιπερισπασμού μετά τις αποκαλύψεις για τη βίλα του κ. Ραγκούση. Επανέρχεται, λοιπόν, στον μόνιμο στόχο του, τον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Αυτή τη φορά η δήθεν αποκάλυψη δεν προέκυψε από τον μετρ του είδους κ. Βαξεβάνη, αλλά από τον εκκολαπτόμενο στενό συνεργάτη του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φιλιππάκη και την εφημερίδα «Δημοκρατία», επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα πολυπαιγμένο θέμα από το παρελθόν: το σπίτι της Τήνου.



Η σκοπιμότητα προφανής, αλλά επειδή «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» επισημαίνουμε τα εξής:

Το σπίτι δεν ανήκει στον Πρωθυπουργό, αλλά στη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Δεν χτίστηκε με χρήματα του ΟΕΚ για «κοινωνικούς λόγους», όπως η βίλα του κ. Ραγκούση. Το σπίτι ενοικιάζεται για μερικές ημέρες τον χρόνο. Τα έσοδα από την ενοικίαση δηλώνονται κανονικά στην εφορία και στο Πόθεν Έσχες του Πρωθυπουργού, το οποίο έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά, περισσότερες φορές από κάθε άλλου πολιτικού αρχηγού.

Αν στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι με προσπάθειες αντιπερισπασμού θα αποφύγουν τα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν για τον τρόπο που χτίστηκε, αλλά και για το αν δηλώνει και πού τα εισοδήματα των 14.000 την εβδομάδα και τις πληρωμές από τις δεκάδες πλατφόρμες του εξωτερικού ο κ.Ραγκούσης, κάνουν λάθος. Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και θα περιμένουμε μέχρι να δοθούν. Όσο κι αν προσπαθούν να «θολώσουν τα νερά».

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας σε λεωφορεία - τρόλεϊ την Δευτέρα

Ίλιον: Διάσημος τράπερ συνελήφθη με όπλο για δεύτερη φορά

Πρόταση γάμου: Η ρομαντική έμπνευση κατέληξε σε…εφιάλτη (εικόνες)