Credit Suisse: Κίνδυνος για 36000 απολύσεις μετά την εξαγορά της

Πριν εξαγορασθεί, η Credit Suisse σχεδίαζε την κατάργηση 9.000 θέσεων εργασίας ως το 2025 στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσής της.



Οι επικεφαλής της μεγατράπεζας που γεννήθηκε από την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS εξετάζουν την κατάργηση του 20-30% των θέσεων εργασίας- 25.000 και 36.000 θέσεων- σε όλο τον κόσμο, όπως αναφέρει η εβδομαδιαία εφημερίδα SonntagsZeitung, που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις θέσεις εργασίας που σκεφτόταν να καταργήσει η Credit Suisse στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της πριν οι ελβετικές αρχές πιέσουν την UBS να αγοράσει εσπευσμένα την ανταγωνίστριά της που κινδύνευε με κατάρρευση.

Μόνο στην Ελβετία, θα επηρεαστούν έως 11.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πριν από την εξαγορά, η UBS απασχολούσε λίγους περισσότερους από 72.000 υπαλλήλους, συγκριτικά με πάνω από 50.000 στην Credit Suisse.

Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται το διάστημα κατά το οποίο σχεδιάζονται οι περικοπές των θέσεων εργασίας, ούτε οι δραστηριότητες που θα επηρεαστούν περισσότερο στους δύο τραπεζικούς κολοσσούς.

Πριν εξαγορασθεί στις 19 Μαρτίου από την υπ’ αριθμόν 1 τράπεζα της Ελβετίας, η Credit Suisse σχεδίαζε την κατάργηση 9.000 θέσεων εργασίας ως το 2025 στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσής της.

