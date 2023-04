Κόσμος

Κατεχόμενα - Φουάτ Οκτάι: Ο πάγος με την Ελλάδα έλιωσε αλλά...

Τι δήλωσε από τα κατεχόμενα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι.

«Ο πάγος έλιωσε με την Ελλάδα κατά τη διαδικασία των καταστροφικών σεισμών» δήλωσε από τα κατεχόμενα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι.

Όπως είπε: «Είμαστε υπέρ της ειρήνης στην περιοχή. Αν κάνετε ένα βήμα προς το μέρος μας, κάνουμε 10 βήματα. Αυτό κάνουμε τώρα. Μακάρι να πάει έτσι. Αν πάει, πάει. Ευχόμαστε να συνεχιστεί έτσι».

Και συνέχισε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου: «Εμείς δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας. Δεν περιμένουμε από κανέναν να μας χαρίσει τα δικαιώματά μας, τα παίρνουμε. Ας μην το αμφισβητήσει κανείς».

