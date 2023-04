Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Συνεχίζουμε τη μάχη για την ανεξαρτησία μας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε δήλωση του.





Η Ουκρανία «θα συνεχίσει τη μάχη για την ανεξαρτησία» δήλωσε σήμερα ο Ανώτατος Διοικητής των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, έναν χρόνο μετά την ανακάλυψη πτωμάτων αμάχων στην πόλη Μπούτσα, έξω από το Κίεβο, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή.

«Συνεχίζουμε τη μάχη για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας», δήλωσε ο Ζαλούζνι σε μήνυμά του στο Telegram.

Στις 2 Απριλίου 2022, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στην Μπούτσα τα πτώματα 20 αμάχων, εκ των οποίων ένας είχε τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του, καθώς και καμένα αυτοκίνητα και κατεστραμμένα σπίτια. Οι σκηνές αυτές σόκαραν ολόκληρο τον κόσμο, με το Κίεβο και τη Δύση να αποκηρύττουν κατ’ επανάληψη τις μαζικές εκτελέσεις αμάχων και τα εγκλήματα πολέμου. Έκτοτε, η Μπούτσα έγινε σύμβολο των «ωμοτήτων» που αποδίδονται στα στρατεύματα της Μόσχας κατά την κατοχή τους στην περιοχή. Το Κρεμλίνο αρνείται κάθε εμπλοκή και κάνει λόγο για σκηνοθετημένα εγκλήματα από την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

«Πριν από ένα χρόνο, η περιοχή του Κιέβου επιβίωσε χάρη στον λαό μας…Τον μεγαλύτερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε αυτούς που βοήθησαν να νικήσουμε τον εχθρό», ανέφερε σήμερα στο Twitter η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δόξα στις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε από την πλευρά του ο Άντριι Γιέρμακ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

Η Ουκρανία εκτιμά σε «πάνω από 1.400» τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στην περιοχή της Μπούτσα κατά τη ρωσική κατοχή, μεταξύ των οποίων 37 παιδιά. Από τους νεκρούς αυτούς, οι 637 σκοτώθηκαν μέσα στην ίδια την πόλη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας σε λεωφορεία - τρόλεϊ την Δευτέρα

Ίλιον: Διάσημος τράπερ συνελήφθη με όπλο για δεύτερη φορά

Πρόταση γάμου: Η ρομαντική έμπνευση κατέληξε σε…εφιάλτη (εικόνες)