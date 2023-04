Κόσμος

Τουρκία για συμφωνία ΗΠΑ - Κύπρου: “Διαταράξατε την ισορροπία στο νησί”

Έντονη αντίδραση από την Τουρκία για την συμφωνία ΗΠΑ και Κύπρου. Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.



Τη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εθνοφρουρά της πολιτείας Νιου Τζέρσευ των ΗΠΑ καταδικάζει το τουρκικό ΥΠΕΞ, υποστηρίζοντας ότι ενθαρρύνει τον εξοπλισμό της Ελληνοκυπριακής πλευράς.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Καταδικάζουμε την υπογραφή συμφωνίας από την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϋ με το Υπουργείο Άμυνας της ‘Ε/κ διοίκησης’ στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, έπειτα που η ‘Ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου’ συμπεριλήφθηκε στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνικής Φρουράς στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο».

«Υποστηρίζουμε τη δήλωση του ‘υπουργείου εξωτερικών’ της “ΤΔΒΚ” σχετικά με το θέμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «με την άρση του εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής διοίκησης το 2022, οι ΗΠΑ διατάραξαν την ισορροπία στο νησί της Κύπρου έναντι των Τουρκοκυπρίων. Αυτά τα τελευταία βήματα ενθαρρύνουν την ελληνοκυπριακή πλευρά να εξοπλίζεται».

«Καλούμε τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν αυτή την πολιτική, που δεν εξυπηρετεί με κανέναν τρόπο τη σταθερότητα της περιοχής, και να συμβάλουν σε μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Ελπίζουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Τουρκία δεν θα επιτρέψει να απλώσει κανείς χέρι ενάντια στους Τ/Κ και τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε βήμα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ‘τουρκοκυπριακού λαού’».





