Προμηθέας - Περιστέρι: Κέρδισε και “έβαλε φωτιά” στην εξάδα (εικόνες)

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κράτησε τη διαφορά και να έβαλε... φωτιά στη «μάχη» της τετράδας.

Ο Προμηθέας υπερασπίστηκε την έδρα του απέναντι στο Περιστέρι (91-83), για την 21η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη όμως να κρατάει τη διαφορά και να βάζει... φωτιά στη «μάχη» της τετράδας.

Οι Αχαιοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-9 και «έπιασαν» στην τέταρτη θέση τον ΠΑΟΚ (4ος) και την ΑΕΚ (6η), ενώ το τρίτο Περιστέρι υποχώρησε στο 13-8.

Ο Προμηθέας εξαργύρωσε τη διάρκεια που είχε στο κομμάτι της παραγωγικότητας στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και αυτό της άμυνας, κρατώντας κάτω από τους 20 πόντους το Περιστέρι σε τρίτη και τέταρτη περίοδο, αντίστοιχα. Καταλυτικό το ξέσπασμα των Αχαιών στον... επίλογο του αγώνα, όταν με επιμέρους σκορ 16-6 εξασφάλισαν στο 35΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 13 πόντων, με το οποίο άντεξαν στην προσπάθεια ανατροπής των φιλοξενούμενων.

Κορυφαίος των νικητών ο Τρέβις Σίμπσον με 23 πόντους, ενώ από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Μάρκους Ντένμον με 19.

Τα δεκάλεπτα: 31-27, 47-47, 68-65, 91-83

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Συμεωνίδης, Κάρδαρης

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 13 (2), Μουράτος 4, Σίμπσον 23 (5), Χογκ 11, Κουλμπόκα 10 (2), Κοντίτ 15, Τσαϊρέλης 4, Γκίκας 7 (1), Τόμασον 4.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 18, Φρανσίσκο 6, Πουλιανίτης 4, Ντένμον 19 (2), Κασελάκης 2, Κόλμαν, Μωραΐτης 9 (1), Ραντάνοβ 4, Χουγκάζ 6 (2), Χάμερ 15.

