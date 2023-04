Εκλογες - Τουρκία: “Πόλεμος” Ερντογάν - Ακσενέρ

Κόσμος

Τι δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος. για την ένοπλη επίθεση στα γραφεία του Καλού Κόμματος αλλά και για τον πολιτικό του αντίπαλο στις εκλογές.

«Φωτιά» στο προεκλογικό σκηνικό στην Τουρκία έβαλε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στα γραφεία του δευτέρου μεγαλυτέρου κόμματος της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, του Καλού Κόμματος (IYI Parti), της Μεράλ Ακσενέρ.

Η πρόεδρος του Καλού Κόμματος «έδειξε» ως δράστη της επίθεσης τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ το πολιτικό «θερμόμετρο» μετά το συμβάν έχει ανέβει στα ύψη.

"Με είδε πολύ νευρικό και μου προτείνει τσάι χαμομήλι. Κι εμείς της προτείναμε τσάι με μάραθο. Διέδωσε το ψέμα ότι πυροβολήθηκε έπειτα από δική μας καθοδήγηση. Τέτοια ανηθικότητα, τέτοιου είδους αδικία δεν έγινε ποτέ στη ζωή του Ταγίπ Ερντογάν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στο παρελθόν σου.

Οι δράστες έχουν αποκαλυφθεί, μπορείτε να ζητήσετε συγγνώμη τώρα; Δεν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Είναι θέμα χαρακτήρα. Θέλω ειδικά οι αδελφές μου γυναίκες να δώσετε σε αυτή την κυρία ένα μάθημα. Θα δουλέψουμε σκληρά και ελπίζουμε να οι κάλπες να αναστενάξουν" είπε ο τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη , Άννα Ανδρέου

Για τον αντίπαλό του τον Κιλιτσντάρογλου δήλωσε πως "Κάποιοι μπορεί να πατούν στα χαλιά προσευχής με τα παπούτσια τους. Αυτοί παίρνουν τις οδηγίες από την Πενσυλβάνια (Γκιουλέν). Μπορούν να το κάνουν. Το αγαπημένο μου έθνος θα τους δώσει την καλύτερη απάντηση στις 14 Μαΐου"

