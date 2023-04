Κοινωνία

Bullying σε σχολείο: Ανήλικοι έδεσαν σε καρέκλα συμμαθητή τους

Σοκ προκαλεί η είδηση για περιστατικό bullying μέσα σε σχολείο. Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι.



Ένα σοκαριστικό περιστατικό bullying με θύμα ένα 15χρονο παιδί και δράστες, έξι συμμαθητές του σε ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή.



Οι ανήλικοι κατά την διάρκεια διαλείμματος, μέσα στην αίθουσα, έδεσαν με πετονιά πάνω σε καρέκλα τον συμμαθητή τους και στην συνεχεία ξεκίνησαν να τον βρίζουν!

Τα έξι παιδιά, μετά την ενέργεια τους έφυγαν από το σχολείο, αφήνοντας δεμένο τον 15χρονο.



Οι γονείς του 15χρονου κατάλαβαν ότι κάτι είχε συμβεί με αποτέλεσμα το παιδί να τους πει όσα έγιναν στο σχολείο του. Στην συνέχεια κατήγγειλαν το περιστατικό στο ΑΤ Παλλήνης και κατέθεσαν μήνυση, ενώ ο 15χρονος κατονόμασε τα παιδιά που συμμετείχαν στο περιστατικό

Το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή ο οποίος διαπίστωσε εκδορές, που συνάδουν με το δέσιμο.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανηλίκων και συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα τέσσερα από τα έξι παιδιά που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθερα και την Δευτέρα αναμένεται να τους καλέσει ο εισαγγελέας ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές και βραδινές ώρες της 1-4-2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τέσσερις 15χρονοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για εξύβριση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη βία κατά συναυτουργία.

Εκτός των ανωτέρω, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων ημεδαπών, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν στα χρονικά όρια ισχύος της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα, άπαντες οι ανωτέρω κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος συνομήλικου τους, πρωινές ώρες της 31-3-2023 εντός ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος της Αττικής διαρκούντος του σχολικού προγράμματος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή".

